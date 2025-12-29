Тръмп: Мирното споразумение за Украйна е по-близо от всякога, но спорът за територията остава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че споразумението за прекратяване на руската инвазия в Украйна е по-близо от всякога, но призна, че няма пробив по най-спорния въпрос – територията, след нови разговори с лидерите на воюващите страни.

Тръмп, който обеща мирно споразумение още в първия ден от президентството си, посочи, че до няколко седмици ще стане ясно дали войната може да бъде прекратена. Конфликтът продължава от февруари 2022 г. и вече е отнел десетки хиляди човешки животи.

В рамките на дипломатически спринт преди Нова година Тръмп покани украинския президент Володимир Зеленски във Флорида. Двамата проведоха разговори с висши съветници по време на обяд в имението Мар-а-Лаго, само ден след като Русия извърши мащабни атаки срещу жилищни райони на Киев.

Подобно на срещата им през октомври, руският президент Владимир Путин също разговаря по телефона с Тръмп малко преди това. Американският президент настоя, че Москва е „сериозна“ относно мира, въпреки новите удари.

„Наистина вярвам, г-н президент, че ние вероятно сме по-близо от всякога, много по-близо от когато и да било“, каза Тръмп, докато Зеленски беше до него в Мар-а-Лаго.

„Всички искат това да приключи“, добави той.

След срещата Тръмп и Зеленски проведоха телефонен разговор с ключови европейски лидери, които изразяват сериозни опасения от решения, които биха могли да окуражат Русия. Зеленски заяви, че през януари е възможно ново общо посещение във Вашингтон.

Украинският президент демонстрира видима дипломатическа предпазливост, имайки предвид напрегнатата среща в Белия дом на 28 февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично го разкритикуваха за липса на благодарност.

Териториалната безизходица

Въпреки оптимистичния тон, Тръмп не представи конкретни детайли за напредъка и призна, че разногласията между Киев и Москва относно територията продължават. Актуализираният план на САЩ предвижда спиране на войната по сегашните фронтови линии в Донбас и създаване на демилитаризирана зона, докато Русия настоява за териториални отстъпки.

„Този въпрос остава нерешен, но се приближаваме много. Това е много труден въпрос, но мисля, че ще бъде решен“, заяви Тръмп.

Той дори предложи да представи плана лично пред украинския парламент – идея, която Зеленски незабавно приветства, макар и да изглежда трудно осъществима.

Зеленски даде най-ясния досега сигнал за готовност да разгледа евентуални териториални отстъпки, като подчерта, че всяко такова решение ще изисква одобрение чрез референдум.

Русия обаче не показва готовност за компромис. В изявление след разговора между Путин и Тръмп Кремъл призова Киев да вземе „смело решение“ и незабавно да изтегли войските си от Донбас, като обвини европейските лидери, че пречат на мира.

„Русия и Съединените щати споделят една и съща позиция – че украинското и европейското предложение за временно прекратяване на огъня само би удължило конфликта“, заяви дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

„90 процента“ съгласие и гаранции за сигурност

Съветници на Тръмп обсъждат гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, които биха означавали военен отговор при ново руско нападение.

Зеленски заяви, че мирните условия са „съгласувани на 90 процента“, а гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна – на 100 процента. По думите му страните все още финализират „план за просперитет“ за Украйна и реда на изпълнение на договорените стъпки.

Русия категорично отхвърля членство на Украйна в НАТО, а последната ѝ атака с дронове и ракети остави стотици хиляди хора без ток и отопление при минусови температури.