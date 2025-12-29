Американският президент Доналд Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е „труден понякога“. Коментарът беше направен по време на посрещането на израелския лидер в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго, щата Флорида, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Двамата лидери изразиха обща позиция, че радикалната палестинска групировка „Хамас“ трябва да се разоръжи. Именно нападението на групировката срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. постави началото на двугодишната война в ивицата Газа.