          Война

          Тръмп: Путин иска Украйна да е успешна, работи заедно с нея за пускането на ЗАЕЦ

          ЗАЕЦ
          ЗАЕЦ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп се изказа за предполагаемото сътрудничество между Украйна и Русия за рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), която в момента е под руски контрол. Американският лидер направи това изявление по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, предава „Зеркало недели“.

          В отговор на въпрос относно ЗАЕЦ, Тръмп заяви, че е обсъдил дейността на централата по време на среща и в разговор с руския президент Владимир Путин. Той заяви, че „липсата на обстрел на централата от Русия“ вече е „голяма стъпка“. Тръмп добави, че централата е в „доста добро състояние“ и че около 5000 души работят на нейна територия, поддържайки я.

          „И Путин работи с Украйна за рестартиране на ЗАЕЦ сега. Той иска тя да работи. Те работят заедно за рестартирането на Запорожката атомна електроцентрала. Така че, когато той не бомбардира Запорожката атомна електроцентрала, това вече е голяма стъпка“, отбеляза Тръмп.

          Той добави, че Русия уж иска „да види Украйна да успее“ и че Путин е „искрен в това си желание“.

          „Това може да звучи малко странно. Но Путин е много щедър и искрен в чувствата си относно успеха на Украйна. Особено в енергетиката той е готов да продава енергийни ресурси на ниска цена“, заяви Тръмп.

          3. Plamen Konov примерът не е подходящ!България губи западните покрайнини и Тракия в резултат на Ньойския договор,където сме третирани като страна загубила ПСВ!Русия завзе ЗАЕЦ в първите дни на СВО и до ден днешен охранява и отбранява централата!Не се само обстрелва!

