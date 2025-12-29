Почти една трета от родителите признават, че са усещали осъдително отношение от страна на други семейства във връзка с храната, която предлагат на децата си. Това сочат данните от ново проучване, осъществено от Talker Research по поръчка на Serenity Kids, което обхваща 2000 майки и бащи в САЩ.

Според резултатите, 30% от анкетираните споделят, че са ставали обект на неодобрителни погледи или коментари относно диетата на наследниците си. Критиките варират от това, че детето не консумира достатъчно зеленчуци, до обвинения, че му се позволяват твърде много сладкиши или нездравословни продукти.

Изследването разкрива мащабите на родителската тревожност. Установено е, че родителите се притесняват за децата си средно по 47 пъти на ден, което се равнява на над 17 000 пъти годишно. Тази цифра скача още повече при родителите на малки деца, достигайки до 58 пъти дневно. Над 60% от участниците изразяват опасения, че бъдещият успех на детето им е в пряка зависимост от начина на хранене в ранна детска възраст.

Като основна пречка пред здравословното меню 65% от респондентите посочват липсата на време и напрегнатото ежедневие. Въпреки това, почти 90% от родителите заявяват, че приоритет за тях остава постигането на балансирано хранене и изграждането на добри отношения с храната.

Дори когато децата проявяват капризи към съдържанието на чинията, родителите продължават да опитват да разнообразяват менюто, въвеждайки нови храни средно по четири пъти в месеца. Над 80% от анкетираните са категорични, че за тях е от първостепенно значение децата им да се хранят по-качествено и здравословно от самите тях.