          Война

          Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

          Киев Украйна
          Киев Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири от исканията на плана. 76% са посочили, че признаването на окупираните територии като част от Русия е неприемливо, докато 13% от украинците са намерили това искане за приемливо, според проучване, проведено от фондация „Демократични инициативи Кучеров“ съвместно с Центъра „Разумков“ от 5 до 16 декември 2025 г., пише „Зеркало недели“.

          Социолозите посочват, че най-големият дял от анкетираните, които считат признаването на окупираните територии като част от Русия за приемливо, са в централните (22%) и източните (21%) региони. На юг 12% подкрепят това искане, а на запад – по-малко от 2%.

          70% от гражданите са отговорили, че не са готови да се съгласят на намаляване на украинските въоръжени сили до 600 000 войници в замяна на прекратяване на войната. Двадесет процента са на противоположното мнение. По-конкретно, само 6% от анкетираните в западните региони смятат за приемливо съкращаването на ВСУ, докато почти една четвърт от анкетираните в централните и източните региони твърдят същото, а в южните – 53%.

          61% от украинците са отговорили, че биха сметнали за неприемливо, ако по-малка част от замразените активи на Русия бъдат разпределени за възстановяване на Украйна, а по-голяма част – за проекти, които задълбочават сътрудничеството между САЩ и Русия. Двадесет и два процента са намерили това искане за приемливо.

          Абсолютното мнозинство от украинците (51%) смятат искането за отказ на Украйна от членство в НАТО за неприемливо, като 35% от анкетираните подкрепят това искане.

