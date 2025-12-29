Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири от исканията на плана. 76% са посочили, че признаването на окупираните територии като част от Русия е неприемливо, докато 13% от украинците са намерили това искане за приемливо, според проучване, проведено от фондация „Демократични инициативи Кучеров“ съвместно с Центъра „Разумков“ от 5 до 16 декември 2025 г., пише „Зеркало недели“.

Социолозите посочват, че най-големият дял от анкетираните, които считат признаването на окупираните територии като част от Русия за приемливо, са в централните (22%) и източните (21%) региони. На юг 12% подкрепят това искане, а на запад – по-малко от 2%.

70% от гражданите са отговорили, че не са готови да се съгласят на намаляване на украинските въоръжени сили до 600 000 войници в замяна на прекратяване на войната. Двадесет процента са на противоположното мнение. По-конкретно, само 6% от анкетираните в западните региони смятат за приемливо съкращаването на ВСУ, докато почти една четвърт от анкетираните в централните и източните региони твърдят същото, а в южните – 53%.

61% от украинците са отговорили, че биха сметнали за неприемливо, ако по-малка част от замразените активи на Русия бъдат разпределени за възстановяване на Украйна, а по-голяма част – за проекти, които задълбочават сътрудничеството между САЩ и Русия. Двадесет и два процента са намерили това искане за приемливо.

Абсолютното мнозинство от украинците (51%) смятат искането за отказ на Украйна от членство в НАТО за неприемливо, като 35% от анкетираните подкрепят това искане.