      понеделник, 29.12.25
          Украинският боец „Мучной": ВСУ фактически загуби Мирноград и съседното Родинское

          Иван Христов
          Украйна на практика е загубила Мирноград и съседното селище Родинское, твърди войникът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Мучной“, предава „Страна“.

          „Към днешна дата знаем, че Родинское и Мирноград на практика са в червената зона. Да, нашите части се забелязват на места, където врагът трудно ги достига, но истината ще излезе наяве веднага щом руснаците започнат да се придвижват отвъд тези градове“, пише войникът.

          Според него следващата цел на Русия ще бъде Доброполе, което „трябва да се подготви за отбрана сега“.

          „Мучной“ критикува и украинското командване. „Стана напълно ясно, че на върха все още има персонажи, които не са си измили устата от лайната и се прикриват един друг, спасявайки нечий стол, за да не бъде уволнен следващият командир на бригада или батальон. Това не е новина, но мащабът е впечатляващ“, пише войникът.

          Путин обяви превземането на Мирноград в събота. Анализаторите от DeepState изобразяват града в „сива зона“, но потвърждават руското настъпление около него.

