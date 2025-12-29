НА ЖИВО
          Ураганният вятър с пориви до 122 км/ч причини сериозни щети в Пловдив

          Ураганен вятър с пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик причини значителни материални щети в редица населени места. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили.

          След 21:00 часа в неделя обстановката в Старозагорско се е усложнила. Над 100 сигнала за паднали дървета са подадени в региона, като няма данни за пострадали хора. В няколко населени места е било отчетено частично прекъсване на електрозахранването, а само в Община Казанлък сигналите са били над 10.

          Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време

          За екипите на спешните служби изминалото денонощие е било изключително натоварено.

          „През последните 24 часа екипите на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха на 80 произшествия, свързани с опасното явление силен вятър“, съобщи гл. инспектор Петър Тосков.

          Той уточни, че няма пострадали хора, но щетите са сериозни:

          „Основните сигнали бяха за щети върху автомобили – 19 на брой през изминалите 24 часа. Имаме и паднало дърво върху заведение в Карлово и върху подбалканския път“.

          В разчистването на града са се включили и допълнителни екипи.

          „Включиха се екипи на общинското предприятие „Градини и паркове“ и двете доброволни формирования на територията на Пловдив“, допълни Тосков.

          Възможност за обезщетения и превантивни мерки

          Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки, насочени към ограничаване на подобни инциденти в бъдеще.

          „Във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. „Градини и паркове“ работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме“, заяви той.

          По отношение на увредените автомобили, Славов подчерта, че собствениците могат да бъдат обезщетени:

          „Има законов ред, по който те могат да си заявят исковете и Община Пловдив да ги обезщети. Това може да се случи дори ако автомобилът няма застраховка“.

          Рискове от пожари и пиротехника

          Пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини.

          „Традиционно имаме пожари в къщи и комини, като основните причини са строителни неизправности или непочистени сажди. Необходимо е всяка година преди отоплителния сезон комините да се чистят“, напомни Петър Тосков.

          В навечерието на Нова година властите призовават и за внимание при използването на пиротехника.

          „Съветваме гражданите да купуват пиротехника само от лицензирани обекти, да я съхраняват на сухи и проветриви места и да внимават за нарушени опаковки“, добави той.

          За празничната нощ на площад „Централен“ в Пловдив ще има засилени мерки за сигурност.

          „Ще има засилено присъствие на Общинска охрана и Общинска полиция, за да могат мероприятията да протекат спокойно“, увери Ангел Славов.

          Въпреки прогнозите за отслабване на вятъра, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.

          Внимание: Оранжев код за бурен вятър утре (КАРТА)

