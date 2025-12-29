Ураганният вятър с пориви до 122 км/ч причини сериозни щети в Пловдив

Ураганен вятър с пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик причини значителни материални щети в редица населени места. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили.

След 21:00 часа в неделя обстановката в Старозагорско се е усложнила. Над 100 сигнала за паднали дървета са подадени в региона, като няма данни за пострадали хора. В няколко населени места е било отчетено частично прекъсване на електрозахранването, а само в Община Казанлък сигналите са били над 10.

Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време

За екипите на спешните служби изминалото денонощие е било изключително натоварено.

„През последните 24 часа екипите на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха на 80 произшествия, свързани с опасното явление силен вятър“, съобщи гл. инспектор Петър Тосков.

Той уточни, че няма пострадали хора, но щетите са сериозни:

„Основните сигнали бяха за щети върху автомобили – 19 на брой през изминалите 24 часа. Имаме и паднало дърво върху заведение в Карлово и върху подбалканския път“.

В разчистването на града са се включили и допълнителни екипи.

„Включиха се екипи на общинското предприятие „Градини и паркове“ и двете доброволни формирования на територията на Пловдив“, допълни Тосков.

Възможност за обезщетения и превантивни мерки

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки, насочени към ограничаване на подобни инциденти в бъдеще.

„Във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. „Градини и паркове“ работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме“, заяви той.

По отношение на увредените автомобили, Славов подчерта, че собствениците могат да бъдат обезщетени:

„Има законов ред, по който те могат да си заявят исковете и Община Пловдив да ги обезщети. Това може да се случи дори ако автомобилът няма застраховка“.

Рискове от пожари и пиротехника

Пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини.

„Традиционно имаме пожари в къщи и комини, като основните причини са строителни неизправности или непочистени сажди. Необходимо е всяка година преди отоплителния сезон комините да се чистят“, напомни Петър Тосков.

В навечерието на Нова година властите призовават и за внимание при използването на пиротехника.

„Съветваме гражданите да купуват пиротехника само от лицензирани обекти, да я съхраняват на сухи и проветриви места и да внимават за нарушени опаковки“, добави той.

За празничната нощ на площад „Централен“ в Пловдив ще има засилени мерки за сигурност.

„Ще има засилено присъствие на Общинска охрана и Общинска полиция, за да могат мероприятията да протекат спокойно“, увери Ангел Славов.

Въпреки прогнозите за отслабване на вятъра, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.