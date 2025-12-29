Ураганният вятър с пориви до 122 км/ч причини сериозни щети в Пловдив

Ураганен вятър с пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик причини значителни материални щети в редица населени места. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили.
- Реклама -
След 21:00 часа в неделя обстановката в Старозагорско се е усложнила. Над 100 сигнала за паднали дървета са подадени в региона, като няма данни за пострадали хора. В няколко населени места е било отчетено частично прекъсване на електрозахранването, а само в Община Казанлък сигналите са били над 10.
Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време
За екипите на спешните служби изминалото денонощие е било изключително натоварено.
Той уточни, че няма пострадали хора, но щетите са сериозни:
В разчистването на града са се включили и допълнителни екипи.
Възможност за обезщетения и превантивни мерки
Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки, насочени към ограничаване на подобни инциденти в бъдеще.
По отношение на увредените автомобили, Славов подчерта, че собствениците могат да бъдат обезщетени:
Рискове от пожари и пиротехника
Пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини.
В навечерието на Нова година властите призовават и за внимание при използването на пиротехника.
За празничната нощ на площад „Централен“ в Пловдив ще има засилени мерки за сигурност.
Въпреки прогнозите за отслабване на вятъра, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.
Ураганен вятър с пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик причини значителни материални щети в редица населени места. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили.
- Реклама -
След 21:00 часа в неделя обстановката в Старозагорско се е усложнила. Над 100 сигнала за паднали дървета са подадени в региона, като няма данни за пострадали хора. В няколко населени места е било отчетено частично прекъсване на електрозахранването, а само в Община Казанлък сигналите са били над 10.
Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време
За екипите на спешните служби изминалото денонощие е било изключително натоварено.
Той уточни, че няма пострадали хора, но щетите са сериозни:
В разчистването на града са се включили и допълнителни екипи.
Възможност за обезщетения и превантивни мерки
Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки, насочени към ограничаване на подобни инциденти в бъдеще.
По отношение на увредените автомобили, Славов подчерта, че собствениците могат да бъдат обезщетени:
Рискове от пожари и пиротехника
Пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини.
В навечерието на Нова година властите призовават и за внимание при използването на пиротехника.
За празничната нощ на площад „Централен“ в Пловдив ще има засилени мерки за сигурност.
Въпреки прогнозите за отслабване на вятъра, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.