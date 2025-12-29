НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          В мач предшестван от скандали Локомотив Пловдив надигра Шумен

          В останалите срещи от неделя Миньор и Берое победиха съответно Левски и Академик Бултекс

          Снимка: www.facebook.com/BCLokomotivPlovdiv
          Локомотив Пловдив надви Шумен със 107:90 като гост в мач от баскетболното първенство. Срещата в крайна сметка се изигра, въпреки че пловдивчани пуснаха декларация, че залата на съперника не отговаря на изисквания от НБЛ, а впоследствие и още една преди срещата със заплахи, че ще заведат съдебни дела.

          Двубоят премина без инциденти и Локомотив се добра до убедителен успех.

          Калил Милър бе най-резултатен за победата с 24 точки и 8 борби, а Шоу Андерсън добави 22. С 18 се разписа Томислав Минков, а Кръстомир Михов и Дъвърл Рамзи отбелязаха съответно 17 и 15 пункта.

          За Шумен с дабъл-дабъл от 27 точки и 11 борби приключи Майк Марш. Уил Елис добави 24 пункта, а Джейлън Бар завърши с 15.

          Останалите резултати:

          Миньор 2015 – Левски 90:85

          Берое Стара Загора – Академик Бултекс 99 89:81

