Валери Герасимов: Русия превзе 6460 квадратни километра и 334 населени места в Украйна през 2025 година

Общо 6460 квадратни километра територия и 334 населени места са попаднали под контрола на Русия през 2025 г., заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.
„Общо 6460 квадратни километра територия и 334 населени места попаднаха под наш контрол тази година“, отбеляза той по време на среща с участието на руския президент Владимир Путин относно ситуацията в зоната на бойните действия в Украйна.
По думите му, само през декември руската армия е превзела повече от 700 кв км територия и 32 населени места, което е най-високият показател за месец през годината.
„През декември вече са освободени над 700 квадратни километра територия и 32 населени места, което е най-високият месечен темп на напредък за цялата изминала година“, заяви Герасимов на съвещанието с Путин и военното командване на Русия.
По думите му, руската групировка войски „Восток“ продължава да развива настъплението си в Запорожка област.
„Групировката войски „Восток“ продължава да развива настъплението си в Запорожка област, на западния бряг на река Гайчур, дълбоко в отбраната на противника“, отбеляза той.
Герасимов отбеляза също, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в момента се опитват да забавят темпа на настъпление на руската армия с контраатаки на отделни участъци от фронта и масово използване на дронове.
„Противникът не предприема никакви активни настъпателни действия. Той е съсредоточил усилията си върху укрепване на отбраната си и се опитва да забави темпото на нашето настъпление, като провежда контраатаки в определени райони и използва масово дронове“, заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили.
Той отбеляза, че продължават операциите по превземането на стратегическия град Константиновка в Донецка област.
„Освобождаването на Константиновка продължава“, докладва Герасимов на руския президент Владимир Путин.
„До 45%, другарю Върховен главнокомандващ. Ако премахнем североизточните покрайнини, около 40%“, докладва командирът на групировка войски „Юг“ на руския президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроса му колко процента от Константиновка под контрола на руските въоръжени сили.
Едновременно с това, според Герасимов, подразделенията на групировка войски „Запад“ „продължават разгрома на ВСУ източно от Купянск“.
„Силите на групировката „Запад“ продължават да разгромяват вражески формирования източно от Купянск на левия бряг на река Оскол. Територията, контролирана от обкръжената групировка на ВСУ на левия бряг, е намалена с повече от половината“, заяви той.
По думите му, след превземането на Покровск и Мирноград, руската армия развива настъпление на широк фронт в Донецка област.
„След освобождаването на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), части от групата сили „Център“ развиват настъпление по широк фронт, северно от Красноармейско-Димитровската агломерация, а в Гришино цялата югоизточна част на населеното място е попаднала под наш контрол“, заяви Герасимов.
Освен това началникът на Генералния щаб на руските ВС подчерта, че армията продължава да изпълнява задачите за превземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области в съответствие със замислите.
„Задачите по освобождаването на Донецката и Луганската народни републики, както и на Запорожката и Херсонската области ще продължи в съответствие със замислите“, заяви той по време на среща относно ситуацията в Украйна.
И теб да те очистят от лицето на земята.
И този ще падне през висок прозорец, като онзи генерал, дето беше превзел Купянск, няколко пъти.🤣
Особено Покровск и Купянск! 10 пъти го превзеха и е редно да се умножи по 10 превзета земя! 🤣🤣🤣 За резил станаха на целия свят тия шматки…
Цялата .
ЕХ ТОЗИ ЕВРОКОООООООООООООМ СЛЕД ЕДНА СЕДМИЦА СПОРЕД ТЯХ АГРЕСОРА ЩЕ ПРЕВЗЕМА УКРАЙНА ….. СИГУРНО НЕЗНАЯТ, ЧЕ НАДЕЖДАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ЧОВЕК ДО ПОБЪРКВАНЕ……
Velin Pavlov По данни на Ройтерс от началото на август под руски контрол са 114 000 кв.км..Вече са повече.Вероятно една пета от Украйна. Това са фактите,иначе Евроком си е Евроком.
Нищо не е превзела бре , а ядат бой ,както никога до сега ………….
Velin Pavlov Лелеее,положението е сериозно…Моля успокойте се.
Velin Pavlov кой е агресора? Тоя дето през 2014 година организира преврата, наречен майдан и почна терора и избиването на невинни хора в Донбас и Одеса? Дето изби няколкостотин невинни деца? Тоя, дето изгори живи невинни хора, някои разпънати на кръст? Тоя дето бесеше бременни жени и душеше с бодлива тел бебета по примера на идолите си Хитлер и Бандера?
Velin Pavlov .. Абе свършено е с усрайна 👍🏻🤪
ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА!
Брее Орките са добри
това със или без Купянск?
🤣
Dobrogost Miroljubov и със и без:)
Давай Русия до категорична капитулация
Орките наториха украинския чернозем. Какъв слънчоглед ще стане от тях!
Dimitar Simeonov Украински или руски?
Nasko Milin руски тор в украински чернозем. Кое не е ясно?
Пламен Спасов Може! Щото под корените на слънчогледа са американски изкопаемите.
Dimitar Simeonov то бива да си тъп ама ти си повече от малоумен
Dimitar Simeonov по добре отивай да папкаш лай… а усраинският гъзолизец
Dimitar Simeonov Даже и да е така, вече е РУСКИ.,😉😉😉
Dimitar Simeonov кои орки? Тия дето правиха преврата майдан и избиваха невинни хора години наред в Донбас и Одеса? Тия, дето бесиха бременни жени и гориха живи хора, разпънати на кръст? Е, от тях има вече над 1 700 000 пратени при идолите им Хитлер и Бандера.
И като се събуди бутилката празна
Sergei Orelov 114 000 кв.км. са повече от територията на България. И толкова бяха в началото на август. От тогава се увеличиха.
УСПЕХ И ПОБЕДА БОГ ДА ВИ ПАЗИ И ЗАКРИЛЯ ДА СЕ ПРИБЕРЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ АМИН
Руснаците, лъжата я нямат за нищо!
Fifa Dimitrov ЗАТОВА ПЪК ИМА КАРТА НА ФРОНТА НА КОЯТО СЕ ВИЖДА КОЙ АТАКУВА И КОЙ БЯГА !!!
Петилетка изпълнена.
Може би…😆😆😆😆
Респект Русия!
Irina Henze Чамаданите и вакзала ма, пача!
Irina Henze Рузка тряпка и пача в едно ли ма?