Общо 6460 квадратни километра територия и 334 населени места са попаднали под контрола на Русия през 2025 г., заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.

По думите му, само през декември руската армия е превзела повече от 700 кв км територия и 32 населени места, което е най-високият показател за месец през годината.

По думите му, руската групировка войски „Восток“ продължава да развива настъплението си в Запорожка област.

Герасимов отбеляза също, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в момента се опитват да забавят темпа на настъпление на руската армия с контраатаки на отделни участъци от фронта и масово използване на дронове.

„Противникът не предприема никакви активни настъпателни действия. Той е съсредоточил усилията си върху укрепване на отбраната си и се опитва да забави темпото на нашето настъпление, като провежда контраатаки в определени райони и използва масово дронове“, заяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Той отбеляза, че продължават операциите по превземането на стратегическия град Константиновка в Донецка област.

„До 45%, другарю Върховен главнокомандващ. Ако премахнем североизточните покрайнини, около 40%“, докладва командирът на групировка войски „Юг“ на руския президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроса му колко процента от Константиновка под контрола на руските въоръжени сили.

Едновременно с това, според Герасимов, подразделенията на групировка войски „Запад“ „продължават разгрома на ВСУ източно от Купянск“.

„Силите на групировката „Запад“ продължават да разгромяват вражески формирования източно от Купянск на левия бряг на река Оскол. Територията, контролирана от обкръжената групировка на ВСУ на левия бряг, е намалена с повече от половината“, заяви той.

По думите му, след превземането на Покровск и Мирноград, руската армия развива настъпление на широк фронт в Донецка област.

Освен това началникът на Генералния щаб на руските ВС подчерта, че армията продължава да изпълнява задачите за превземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области в съответствие със замислите.

„Задачите по освобождаването на Донецката и Луганската народни републики, както и на Запорожката и Херсонската области ще продължи в съответствие със замислите“, заяви той по време на среща относно ситуацията в Украйна.