Валерий Залужни, бивш главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и настоящ украински посланик във Великобритания, планира да напусне поста си в началото на 2026 г., съобщава NV, позовавайки се на информирани източници сред политици и дипломати.

- Реклама -

Според източници, близки до Офиса на президента на Украйна, Залужни лично е информирал Володимир Зеленски за решението си да подаде оставка преди няколко седмици по време на посещение в Киев.

Източниците посочват, че на бившия главнокомандващ са били предлагани различни позиции, включително министър-председател и ръководител на президентската администрация, но Залужни по това време не е проявил интерес.

Други източници съобщават, че Залужни е обмислял да се върне на поста главнокомандващ ВСУ или да служи като посланик в САЩ, но все още не са взети решения по този въпрос и се твърди, че няма планове за замяна на представителя на Киев във Вашингтон.

Зеленски назначи Валерий Залужни за посланик в Обединеното кралство и Ирландия през май 2024 г.

Припомняме, че според анкета, проведена от „Първа рейтингова система“, поръчана от American Political Services, в началото на октомври 2025 г., повече украинци са готови да гласуват за Залужни и началника на Главното разузнавателно управление (ГУР) Кирило Буданов на евентуален балотаж на президентските избори, отколкото за Зеленски. В същото проучване повече от една четвърт от гражданите, които биха гласували на парламентарните избори, заявиха, че биха гласували за все още несъществуващата партия на Валерий Залужни, като „политическият блок на Володимир Зеленски“ ще се класира на второ място.