Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Според първоначалните данни извършителят е нахлул в помещението и е отправил заплахи към служителката. Мъжът е успял да отнеме парична сума, чийто точен размер към момента остава неизвестен.

От СДВР уточняват, че при инцидента няма пострадали граждани. Сигналът за престъпното деяние е бил подаден в полицията около 19:30 часа.