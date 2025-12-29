Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
- Реклама -
Според първоначалните данни извършителят е нахлул в помещението и е отправил заплахи към служителката. Мъжът е успял да отнеме парична сума, чийто точен размер към момента остава неизвестен.
От СДВР уточняват, че при инцидента няма пострадали граждани. Сигналът за престъпното деяние е бил подаден в полицията около 19:30 часа.
Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
- Реклама -
Според първоначалните данни извършителят е нахлул в помещението и е отправил заплахи към служителката. Мъжът е успял да отнеме парична сума, чийто точен размер към момента остава неизвестен.
От СДВР уточняват, че при инцидента няма пострадали граждани. Сигналът за престъпното деяние е бил подаден в полицията около 19:30 часа.