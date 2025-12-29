Военни експерти: Русия се опитва да парализира логистиката към черноморските пристанища на Украйна

Руските войски се опитват да усложнят логистиката на Украйна, като прекъсват транспортните връзки с черноморските и дунавските пристанища. По този начин те се опитват да отслабят Украйна икономически и военно. До такива изводи стигат експерти в коментар пред LIGA.net, коментирайки атаките срещу мостове и пристанища в Одеска област.

Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, отбеляза, че пътникопотоците и маршрутите за доставка на военно-техническа помощ са концентрирани на западната граница на Украйна, докато икономическата активност е концентрирана на южната граница.

„Нашият селскостопански износ се осъществява през пристанищата на Одеса и Дунав, а доставките на гориво и смазочни материали зависят от тях. Товарите се транспортират по суша до и от Молдова и Румъния“, казва той.

Сега руската армия е засилила атаките си срещу Южна Украйна, тъй като натискът продължава да расте на фона на активните преговори между Украйна и САЩ, добавя Олексий Мелник, военен експерт в Центъра „Разумков“.

„Това е максимална ескалация на ситуацията, повишаване на залозите. Но както виждаме, въпреки всички тези удари, например, самите руснаци признават, че дори след толкова месеци интензивни бомбардировки, мостът през Залива (Затока) все още е горе-долу функционален. Да, щетите от тези удари са огромни, но вероятно е преждевременно да се каже, че Русия е постигнала целта си“, казва той.