НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Военни експерти: Русия се опитва да парализира логистиката към черноморските пристанища на Украйна

          5
          265
          Пожар в пристанището на Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски се опитват да усложнят логистиката на Украйна, като прекъсват транспортните връзки с черноморските и дунавските пристанища. По този начин те се опитват да отслабят Украйна икономически и военно. До такива изводи стигат експерти в коментар пред LIGA.net, коментирайки атаките срещу мостове и пристанища в Одеска област.

          - Реклама -

          Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, отбеляза, че пътникопотоците и маршрутите за доставка на военно-техническа помощ са концентрирани на западната граница на Украйна, докато икономическата активност е концентрирана на южната граница.

          „Нашият селскостопански износ се осъществява през пристанищата на Одеса и Дунав, а доставките на гориво и смазочни материали зависят от тях. Товарите се транспортират по суша до и от Молдова и Румъния“, казва той.

          Сега руската армия е засилила атаките си срещу Южна Украйна, тъй като натискът продължава да расте на фона на активните преговори между Украйна и САЩ, добавя Олексий Мелник, военен експерт в Центъра „Разумков“.

          „Това е максимална ескалация на ситуацията, повишаване на залозите. Но както виждаме, въпреки всички тези удари, например, самите руснаци признават, че дори след толкова месеци интензивни бомбардировки, мостът през Залива (Затока) все още е горе-долу функционален. Да, щетите от тези удари са огромни, но вероятно е преждевременно да се каже, че Русия е постигнала целта си“, казва той.

          КАБ в Одеса
          КАБ в Одеса

          Руските войски се опитват да усложнят логистиката на Украйна, като прекъсват транспортните връзки с черноморските и дунавските пристанища. По този начин те се опитват да отслабят Украйна икономически и военно. До такива изводи стигат експерти в коментар пред LIGA.net, коментирайки атаките срещу мостове и пристанища в Одеска област.

          - Реклама -

          Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, отбеляза, че пътникопотоците и маршрутите за доставка на военно-техническа помощ са концентрирани на западната граница на Украйна, докато икономическата активност е концентрирана на южната граница.

          „Нашият селскостопански износ се осъществява през пристанищата на Одеса и Дунав, а доставките на гориво и смазочни материали зависят от тях. Товарите се транспортират по суша до и от Молдова и Румъния“, казва той.

          Сега руската армия е засилила атаките си срещу Южна Украйна, тъй като натискът продължава да расте на фона на активните преговори между Украйна и САЩ, добавя Олексий Мелник, военен експерт в Центъра „Разумков“.

          „Това е максимална ескалация на ситуацията, повишаване на залозите. Но както виждаме, въпреки всички тези удари, например, самите руснаци признават, че дори след толкова месеци интензивни бомбардировки, мостът през Залива (Затока) все още е горе-долу функционален. Да, щетите от тези удари са огромни, но вероятно е преждевременно да се каже, че Русия е постигнала целта си“, казва той.

          КАБ в Одеса
          КАБ в Одеса
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бивш външен министър на Полша: Европа загуби тежко войната с Русия, губи я и Украйна – въпросът е само колко

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин ще излезе победител в преговорите между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Европа вече е...
          Война

          Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

          Иван Христов -
          За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири...
          Война

          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно...

          5 КОМЕНТАРА

          2. Как да я отслабят икономически и военно когато Европа,Америка,Канада и Австралия постоянно ги зареждат с нови доставки на оръжейни пакети , остановки и ги гушат с милиярди.Това не е обикновенна война и в нея не важат законите на войната,това е война на Русия срущу 50 държави и включително Америка.Та само за три седмици Европа даде 90 милиярда,Канада 2 милиярда Америка 800 милиона а Австралия 30 изтребителя.Единственият начин е да превършат украинците като пушечно месо и на самите украинци да им дойде до гуша да умират заради чужди интереси ,но за това НАТО подготвят поляците.

            • Цанко Василев украинците много добре помнят Гладомора та сега ше ги уплаши войска събрана от кол и въже…

          3. Не се опитват,те вече го правят. Приключат ли с Одеса като пристанище,404 ще престане да бъде интересна. Дори не е нужно да я превземат.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions