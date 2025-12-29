Военни експерти: Русия се опитва да парализира логистиката към черноморските пристанища на Украйна

Руските войски се опитват да усложнят логистиката на Украйна, като прекъсват транспортните връзки с черноморските и дунавските пристанища. По този начин те се опитват да отслабят Украйна икономически и военно. До такива изводи стигат експерти в коментар пред LIGA.net, коментирайки атаките срещу мостове и пристанища в Одеска област.
Павло Лакийчук, ръководител на програмите за военна сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, отбеляза, че пътникопотоците и маршрутите за доставка на военно-техническа помощ са концентрирани на западната граница на Украйна, докато икономическата активност е концентрирана на южната граница.
„Нашият селскостопански износ се осъществява през пристанищата на Одеса и Дунав, а доставките на гориво и смазочни материали зависят от тях. Товарите се транспортират по суша до и от Молдова и Румъния“, казва той.
Сега руската армия е засилила атаките си срещу Южна Украйна, тъй като натискът продължава да расте на фона на активните преговори между Украйна и САЩ, добавя Олексий Мелник, военен експерт в Центъра „Разумков“.
„Това е максимална ескалация на ситуацията, повишаване на залозите. Но както виждаме, въпреки всички тези удари, например, самите руснаци признават, че дори след толкова месеци интензивни бомбардировки, мостът през Залива (Затока) все още е горе-долу функционален. Да, щетите от тези удари са огромни, но вероятно е преждевременно да се каже, че Русия е постигнала целта си“, казва той.
Ами сигурно защото е война.
Как да я отслабят икономически и военно когато Европа,Америка,Канада и Австралия постоянно ги зареждат с нови доставки на оръжейни пакети , остановки и ги гушат с милиярди.Това не е обикновенна война и в нея не важат законите на войната,това е война на Русия срущу 50 държави и включително Америка.Та само за три седмици Европа даде 90 милиярда,Канада 2 милиярда Америка 800 милиона а Австралия 30 изтребителя.Единственият начин е да превършат украинците като пушечно месо и на самите украинци да им дойде до гуша да умират заради чужди интереси ,но за това НАТО подготвят поляците.
Цанко Василев украинците много добре помнят Гладомора та сега ше ги уплаши войска събрана от кол и въже…
Не се опитват,те вече го правят. Приключат ли с Одеса като пристанище,404 ще престане да бъде интересна. Дори не е нужно да я превземат.
Georgi Drenski
В шестък, на 30 февруари.