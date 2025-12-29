НА ЖИВО
          Война

          ВСУ са загубили цяла щурмова група в гората край Лиман в Харковска област

          Руски войници в Украйна
          Руски войници в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили цяла щурмова група в гората край Лиман в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          „Противникът направи един опит да си върне загубените позиции, като започна контраатака с части на 120-та отделна бригада от териториалната отбрана, но не успя. В резултат на неуспешната атака 50 процента от щурмовата група бяха убити и 50 процента ранени“, казва източникът на агенцията.

          Добавя се, че руската армия  също така е осуетила контраатака на ВСУ близо до Андреевка в Сумска област. Киев също така е изпратил 187-и батальон на 123-та отделна бригада от териториалната отбрана в региона.

