Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили цяла щурмова група в гората край Лиман в Харковска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

- Реклама -

„Противникът направи един опит да си върне загубените позиции, като започна контраатака с части на 120-та отделна бригада от териториалната отбрана, но не успя. В резултат на неуспешната атака 50 процента от щурмовата група бяха убити и 50 процента ранени“, казва източникът на агенцията.

Добавя се, че руската армия също така е осуетила контраатака на ВСУ близо до Андреевка в Сумска област. Киев също така е изпратил 187-и батальон на 123-та отделна бригада от териториалната отбрана в региона.