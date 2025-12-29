ВСУ се включиха в учение за прилагане на член 5 от Договора за НАТО

Представители на JATEC са се присъединили към учението LOYAL DOLOS 2025, което беше фокусирано върху упражняването на член 5 от Договора за НАТО, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
„За първи път украински представители взеха участие в упражняването на механизмите за колективна сигурност на Алианса“, се казва в публикация в Telegram канала.
Според Генералния щаб събитията са се провели на места в цяла Европа и са били посетени от приблизително 1500 военни и цивилни специалисти. Учението е фокусирано върху сухопътни операции с интеграция и разработване на координирани действия на множество нива. Това е в съответствие със стратегията на НАТО за създаване на по-взаимосвързани и адаптивни сили, се отбелязва в изявлението.
Кога насмогват да са на обучения и в сражения.
Nady Merdzhanova Бойно използване (воюване) – ротация – почивка (окомплектоване) – учения (сглобяване) – бойно използване – почивка – учения – бойно използване…..и т.н. А винаги има и войски в резерв, който не се използват, но тренират.