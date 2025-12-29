НА ЖИВО
          Война

          ВСУ се включиха в учение за прилагане на член 5 от Договора за НАТО

          ВСУ
          ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Представители на JATEC са се присъединили към учението LOYAL DOLOS 2025, което беше фокусирано върху упражняването на член 5 от Договора за НАТО, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          - Реклама -

          „За първи път украински представители взеха участие в упражняването на механизмите за колективна сигурност на Алианса“, се казва в публикация в Telegram канала.

          Според Генералния щаб събитията са се провели на места в цяла Европа и са били посетени от приблизително 1500 военни и цивилни специалисти. Учението е фокусирано върху сухопътни операции с интеграция и разработване на координирани действия на множество нива. Това е в съответствие със стратегията на НАТО за създаване на по-взаимосвързани и адаптивни сили, се отбелязва в изявлението.

          2 КОМЕНТАРА

            • Nady Merdzhanova Бойно използване (воюване) – ротация – почивка (окомплектоване) – учения (сглобяване) – бойно използване – почивка – учения – бойно използване…..и т.н. А винаги има и войски в резерв, който не се използват, но тренират.

