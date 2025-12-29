За посланика на Украйна във Великобритания, генерал Валерий Залужни, „нищо не се е променило“, той продължава да защитава интересите на страната на поста си. Това заяви прессекретарят на бившия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Оксана Тороп в коментар пред „Украинская правда“.

„Както винаги, неназовани източници знаят всичко за Залужни и неговите планове. Но нищо не се е променило. Той продължава да защитава интересите на Украйна на поста си посланик във Великобритания“, заяви тя.

По-рано няколко медии, по-конкретно Radio NV, позовавайки се на четири източника от политически и дипломатически среди, съобщиха, че Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари.