      понеделник, 29.12.25
          НачалоВойна

          Залужни опроверга информацията, че планира да се уволни

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          За посланика на Украйна във Великобритания, генерал Валерий Залужни, „нищо не се е променило“, той продължава да защитава интересите на страната на поста си. Това заяви прессекретарят на бившия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Оксана Тороп в коментар пред „Украинская правда“.

          „Както винаги, неназовани източници знаят всичко за Залужни и неговите планове. Но нищо не се е променило. Той продължава да защитава интересите на Украйна на поста си посланик във Великобритания“, заяви тя.

          По-рано няколко медии, по-конкретно Radio NV, позовавайки се на четири източника от политически и дипломатически среди, съобщиха, че Залужни се готви да напусне дипломатическия си пост в Лондон в началото на януари.

