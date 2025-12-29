Зеленски: Демилитаризирана зона няма да има, планът за мир отива на референдум 60 дни след пълно прекратяване на огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски увери, че няма да бъде създавана демилитаризирана зона по границите на страната с Русия. Става въпрос за „свободна икономическа зона“ и именно такъв въпрос е разглеждан на срещата му с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп.

- Реклама -

Украинският лидер също така заяви, че се планира по 20-точковия план за мир да бъде проведен реферндум. А за провеждането на плебисцита е необходимо най-малко 60 дни пълно прекратяване на огъня.

По думите на Зеленски, международните партньори ще следят за спазването на прекратяването на огъня чрез технически мониторинг и присъствие на място. Всички механизми ще бъдат залегнали в гаранции за сигурност.

Интеграцията на Украйна в Европейския съюз е задължителен елемент от бъдещите гаранции. Зеленски е обсъдил този въпрос с Тръмп и европейските лидери.

Президентът също така подчерта, че няма алтернатива на мирния план, но САЩ са готови да продължат да подкрепят Украйна, ако Русия се откаже от споразумението. Киев е готов да се срещне с руски представители в договорения формат.

Освен това Зеленски подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат потвърдени от парламентите на САЩ, Украйна и европейските страни, а техническата част на плана трябва да бъде договорена от Украйна, Европа, САЩ и Русия.