      понеделник, 29.12.25
          Зеленски е готов за среща във всякакъв формат с Владимир Путин

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с Владимир Путин във всякакъв формат, но е важно действията и думите на руския лидер да съвпадат. Това заяви украинският държавен глава по време на онлайн брифинг след преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Той отбеляза, че изглежда „малко странно“ Путин да казва на американския президент, че иска да сложи край на войната и че това е неговото желание, като едновременно с това заявява в медиите, че иска и е готов да продължи войната.

          „Той ни обстрелва с ракети, говори открито за това, радва се на разрушаването на гражданската инфраструктура, дава заповеди на генералите си – къде да отидат, какво да завземат и т.н.“, подчерта Зеленски.

          Според него подобни действия на Путин са несъвместими с уж мирния език, който той използва в диалога си с Тръмп.

          „Казах на американския президент, че според мен всички тези послания са малко по-различни по характер. Но още веднъж: как се срещаме, в какъв формат преговаряме – не ни интересува. Готови сме. Важно е действията и думите на руския лидер да съвпадат“, подчерта украинският президент.

