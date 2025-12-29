Зеленски: Мнозинството от украинците искат мир, но 85 процента са против изтегляне на ВСУ от Донбас

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинците искат справедлив мир. Докато 87% от украинските граждани са „за“ мир, 85% не подкрепят изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас, предава УНИАН.

„Да, това е нашият живот. 87% подкрепят мира, но в същото време 85% са против изтеглянето от изтока, от Донбас. Това означава, че всички искат мир, но справедлив мир“, подчерта Зеленски.

Държавният глава е съгласен, че териториалният въпрос е сложен.

„Всички страни трябва да разберат, че най-лошият вариант е изтеглянето от Донбас. Ще има големи рискове за Украйна, неприемливи за украинците“, подчерта държавният глава.

Той добави, че резултатите от евентуален референдум за Донбас няма да бъдат положителни.

По-рано Зеленски и Тръмп не успяха да постигнат пробив в мирното споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен в преговорите между САЩ и Украйна, които трябва да финализират проект на мирен план за прекратяване на войната.

Русия настоява Украйна да се изтегли от частите на Донбас, която руските войски не са превзели. Украйна отхвърля този сценарий.

Вместо това САЩ предложиха идеята за създаване на свободна икономическа зона. Зеленски заяви, че изтеглянето на войските би било възможно само ако Русия отговори със същото, териториите останат част от Украйна и бъдат разположени международни миротворци.