Зеленски: Мнозинството от украинците искат мир, но 85 процента са против изтегляне на ВСУ от Донбас

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинците искат справедлив мир. Докато 87% от украинските граждани са „за“ мир, 85% не подкрепят изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас, предава УНИАН.
- Реклама -
„Да, това е нашият живот. 87% подкрепят мира, но в същото време 85% са против изтеглянето от изтока, от Донбас. Това означава, че всички искат мир, но справедлив мир“, подчерта Зеленски.
Държавният глава е съгласен, че териториалният въпрос е сложен.
„Всички страни трябва да разберат, че най-лошият вариант е изтеглянето от Донбас. Ще има големи рискове за Украйна, неприемливи за украинците“, подчерта държавният глава.
Той добави, че резултатите от евентуален референдум за Донбас няма да бъдат положителни.
По-рано Зеленски и Тръмп не успяха да постигнат пробив в мирното споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен в преговорите между САЩ и Украйна, които трябва да финализират проект на мирен план за прекратяване на войната.
Русия настоява Украйна да се изтегли от частите на Донбас, която руските войски не са превзели. Украйна отхвърля този сценарий.
Вместо това САЩ предложиха идеята за създаване на свободна икономическа зона. Зеленски заяви, че изтеглянето на войските би било възможно само ако Русия отговори със същото, териториите останат част от Украйна и бъдат разположени международни миротворци.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинците искат справедлив мир. Докато 87% от украинските граждани са „за“ мир, 85% не подкрепят изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас, предава УНИАН.
- Реклама -
„Да, това е нашият живот. 87% подкрепят мира, но в същото време 85% са против изтеглянето от изтока, от Донбас. Това означава, че всички искат мир, но справедлив мир“, подчерта Зеленски.
Държавният глава е съгласен, че териториалният въпрос е сложен.
„Всички страни трябва да разберат, че най-лошият вариант е изтеглянето от Донбас. Ще има големи рискове за Украйна, неприемливи за украинците“, подчерта държавният глава.
Той добави, че резултатите от евентуален референдум за Донбас няма да бъдат положителни.
По-рано Зеленски и Тръмп не успяха да постигнат пробив в мирното споразумение. Териториалният въпрос остава нерешен в преговорите между САЩ и Украйна, които трябва да финализират проект на мирен план за прекратяване на войната.
Русия настоява Украйна да се изтегли от частите на Донбас, която руските войски не са превзели. Украйна отхвърля този сценарий.
Вместо това САЩ предложиха идеята за създаване на свободна икономическа зона. Зеленски заяви, че изтеглянето на войските би било възможно само ако Русия отговори със същото, териториите останат част от Украйна и бъдат разположени международни миротворци.
И в същия момент някой умира на фронта без камера, микрофон и пи ар екип. Цинично.
Държавния глава ?!?!?? 🙄😂🤣😂
Зор няма
Пътувай и прибирай милиарди
Ами Путин каза,че няма нужда да се изтегляте, защото вече ви натириха оттам с 200.
Не се притеснявай, Путин ще ги избута.
СнежанкаВсички ти ги набутва на теб , през задната врата .
Denislav Tsanov Мечтай си, мечтите са безпатни.
Снежанка СтефановаАко на вас Ви е наместено всичко , значи на мен са ми се сбъднали всички мечти .
Durak
Сашо Димитров това не Българите които продадоха Македония на Коминтерна а сега търсим под Вола теле
До тук се вижда, че страшното идва, заради ината да изтегли войските си от там…
Julian Vladov Да си ходи от къщи ли? Този сатрап, путлер, да не е съдия изпълнител. Кому к@а търси московията в чужда държава.
Щерю Мандражиев чети историята. После ми кажи, на кого е чужда. И, кой доведе нещата до тук.
Julian Vladov Коя история? Истинската ли или тази която е написана от болшевиките и ссср. Защото знам, че московците са племена дошли по тези земи и направели московиа. А Киевска Рус нищо общо няма с монголоидните орки.
Julian Vladov
Щерю Мандражиев кой е монголоиден?! Чел ви, както дявола-евангелието.
Ей актьор имаш само един вариант предай се не визирам украинският народ. Ти си пълен Провал.
Ще се изтеглят от цяла Украйна
Младен Митков Да към Русия.
Denislav Tsanov сигурно в сънищата си мечтите са бесплатни
Младен Митков Аз сънувам вече , почти четири години . А Ти имаш само кошмари !!!
Denislav Tsanov Сънуваш, но скоро, като се събудиш, то Украйна я няма. Леле-.мале, аз съм го проспал…
Ти си най-големия риск за Украйна
Слави Милушев тоя човек удържа руския путлерист и агресор. Нещо немислимо.
Todor Belev Тоя човек чисто и просто си гледа собствения интерес, и много лошо се подведе от обещанията на ,,миролюбивия запад“ за членство в НАТО. Много добре разбираше риска от вземането на подобно решение , но въпреки всичко не устоя на лакомията си за пари.
Слави Милушев така ли? Собствен интерес може да има путлер, този защитава страната си от агресора. Не той нападна.
Todor Belev Не ми се влиза в полемика относно войната , защото няма смисъл . Кой прав, кой крив ще се разбере след време. Но според мен Путин нямаше да нападне Украйна ако Зеленски беше отказал от това страната му да става членка на НАТО. Колкото до това , което се приема като руска пропаганда, а именно събитията през 2014 , просто бе използвано, като повод от Путин за нападение(глупаво тъй като се е случило преди толкова време), а не първопричината. Причината е съвсем различна , както споменах , но пак казвам ,че не ми се влиза в спор относно тази тема , защото ще си спорим до утре. 😉
Пак дрогиран е клоунът!
След като 85% от украинците не желаят изтегляне от Донбас, значи не би трябвало да има липса на желаещи да идат на фронта, а не да ги гонят по улиците и да ги пращат на фронта с бой…
Аз очаквам да се случи друго. И това го очаквам още от самото начало на конфликта. Надявам се украинците да осъзнаят, че земята им е продадена на чужденци, полезните им изкопаеми са харизани на САЩ, жените, децата ѝ младите им хора са немили-недраги из целия Западен свят и нямат никакво намерение да се върнат в Украйна.
Тогава се надявам да се обърнат срещу истинския проблем в родината им и да ги изринат от държавата! С помощта на руснаците, разбира се…