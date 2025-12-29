НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Тръмп и Путин са обсъдили всички 20 точки от плана за мир за Украйна

          1
          160
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил всичките 20 точки от плана за мир за прекратяване на войната в Украйна с руския си колега Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това в отговор на въпрос на репортери, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Първо, Тръмп каза, че е обсъдил всичките 20 точки от плана, точка по точка. И аз му благодарих за това. Важно е всички да сме на едно мнение. И че са обсъдили конкретно този документ, а не някакви други документи. Той също така заяви какво е готов да направи Путин. Не искам да навлизам в подробности за това в момента“, отбеляза президентът в отговор на въпрос дали смята, че Путин отново е дезинформирал президента Тръмп по време на разговора им преди срещата им със Зеленски.

          В същото време, според държавния глава, той е казал на Тръмп, че е важно думите да съответстват на действията. По думите му, в крайна сметка често се случва Путин да казва едно, а да прави друго.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил всичките 20 точки от плана за мир за прекратяване на войната в Украйна с руския си колега Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това в отговор на въпрос на репортери, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Първо, Тръмп каза, че е обсъдил всичките 20 точки от плана, точка по точка. И аз му благодарих за това. Важно е всички да сме на едно мнение. И че са обсъдили конкретно този документ, а не някакви други документи. Той също така заяви какво е готов да направи Путин. Не искам да навлизам в подробности за това в момента“, отбеляза президентът в отговор на въпрос дали смята, че Путин отново е дезинформирал президента Тръмп по време на разговора им преди срещата им със Зеленски.

          В същото време, според държавния глава, той е казал на Тръмп, че е важно думите да съответстват на действията. По думите му, в крайна сметка често се случва Путин да казва едно, а да прави друго.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бивш външен министър на Полша: Европа загуби тежко войната с Русия, губи я и Украйна – въпросът е само колко

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин ще излезе победител в преговорите между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Европа вече е...
          Война

          Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

          Иван Христов -
          За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири...
          Война

          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно...

          1 коментар

          1. 🪞🪞🧱🧱🧱🧱🎱🎱🎱🎱🎱🎱📺📺📻👄👅👄🚟🖥️💻🖥️📺📺⚽⚽⚽⚽⚽💃👯🧕🧑‍🎨🧑‍💼🌴🪴🌲🌲🪾🪾🪾🪾🌋🌋🌋🌋🌋🏝️🌄🌀⚡🌪️⚡⚡🌿🪾🪾🪾🪾🪾🪾🪾🪾🦃🦩🦚🦚🦚🦩🦩🦚🦆🦆🦆🦩🐧🐧🦩🦭🦭🦭🦩🦭🦩🐛🐜🐜🐜🐜🐜🍖🥨🥣🥣🥘🥣🥘🍸🥄🍹🍷🍶🍾🍸🥃🥃🔪🔪🔪🔪🔪🔪

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions