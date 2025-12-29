Зеленски: Тръмп и Путин са обсъдили всички 20 точки от плана за мир за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил всичките 20 точки от плана за мир за прекратяване на войната в Украйна с руския си колега Владимир Путин. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това в отговор на въпрос на репортери, предава „Зеркало недели“.
„Първо, Тръмп каза, че е обсъдил всичките 20 точки от плана, точка по точка. И аз му благодарих за това. Важно е всички да сме на едно мнение. И че са обсъдили конкретно този документ, а не някакви други документи. Той също така заяви какво е готов да направи Путин. Не искам да навлизам в подробности за това в момента“, отбеляза президентът в отговор на въпрос дали смята, че Путин отново е дезинформирал президента Тръмп по време на разговора им преди срещата им със Зеленски.
В същото време, според държавния глава, той е казал на Тръмп, че е важно думите да съответстват на действията. По думите му, в крайна сметка често се случва Путин да казва едно, а да прави друго.
