НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Адриан Кампос: Никола Цолов свърши страхотна работа при дебюта си във Формула 2

          0
          0
          Снимка: www.facebook.com/NikolaTsolovRacing
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Никола Цолов свърши страхотна работа в дебюта си във Формула 2. Това заяви отборният директор на Кампос Рейсинг – Адриан Кампос, който даде интервю за официалния уебсайт на надпреварата след края на сезона.

          - Реклама -

          „Направихме много добър сезон във всяка категория – и във Формула 3, и във Формула 2. Има неща, които могат да бъдат подобрени, но като цяло изпращаме най-добрата година на Кампос до момента“, каза Кампос.

          Отборът започна сезона с Пепе Марти и Арвид Линдблад, които триумфираха в по три състезания, а в последните два кръга първият бе заменен от Цолов. Българинът записа подиум в спринта на пистата „Яс Марина“.

          „И тримата се справиха блестящо. Пепе е първият пилот, който прекарва цялата си кариера с нас – от първите тестове във Формула 4, та чак до Формула 2. Той нямаше късмета да се изкачи до Формула 1, но стана професионалист, което ни прави щастливи“, продължи испанецът и допълни по адрес на нашия пилот:

          „Никола свикна бързо с ролята си и свърши страхотна работа, въпреки че дойде от Формула 3, получи нов автомобил и трябваше да се сблъска с непознато трасе. Арвид пък има богат опит и го показа на пистата. Той напредваше през цялата година и съм убеден, че ще има отлична кариера във Формула 1“, каза още Адриан Кампос.

          Никола Цолов свърши страхотна работа в дебюта си във Формула 2. Това заяви отборният директор на Кампос Рейсинг – Адриан Кампос, който даде интервю за официалния уебсайт на надпреварата след края на сезона.

          - Реклама -

          „Направихме много добър сезон във всяка категория – и във Формула 3, и във Формула 2. Има неща, които могат да бъдат подобрени, но като цяло изпращаме най-добрата година на Кампос до момента“, каза Кампос.

          Отборът започна сезона с Пепе Марти и Арвид Линдблад, които триумфираха в по три състезания, а в последните два кръга първият бе заменен от Цолов. Българинът записа подиум в спринта на пистата „Яс Марина“.

          „И тримата се справиха блестящо. Пепе е първият пилот, който прекарва цялата си кариера с нас – от първите тестове във Формула 4, та чак до Формула 2. Той нямаше късмета да се изкачи до Формула 1, но стана професионалист, което ни прави щастливи“, продължи испанецът и допълни по адрес на нашия пилот:

          „Никола свикна бързо с ролята си и свърши страхотна работа, въпреки че дойде от Формула 3, получи нов автомобил и трябваше да се сблъска с непознато трасе. Арвид пък има богат опит и го показа на пистата. Той напредваше през цялата година и съм убеден, че ще има отлична кариера във Формула 1“, каза още Адриан Кампос.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Александър Николов е волейболист номер 2 в света!

          Николай Минчев -
          Звездата на Кучине Лубе Чивитанова Александър Николов беше избран за втори най-добър волейболист в света за 2025 година в класацията на Volleyball World. Николов беше...
          Правосъдие

          Съдът увеличи гаранцията на директора на 138-о училище до 10 000 лева

          Десислава Димитрова -
          СГС определи парична гаранция от 10 000 лева за директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов.
          Тенис

          Григор Димитров: Искам да покоря турнира в Бризбън

          Николай Минчев -
          Григор Димитров е готов за началото на новия тенис сезон, а първата му голяма задача е турнирът в Бризбън. Предстоящото му участие ще е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions