Адриан Кампос: Никола Цолов свърши страхотна работа при дебюта си във Формула 2

Никола Цолов свърши страхотна работа в дебюта си във Формула 2. Това заяви отборният директор на Кампос Рейсинг – Адриан Кампос, който даде интервю за официалния уебсайт на надпреварата след края на сезона.

„Направихме много добър сезон във всяка категория – и във Формула 3, и във Формула 2. Има неща, които могат да бъдат подобрени, но като цяло изпращаме най-добрата година на Кампос до момента“, каза Кампос.

Отборът започна сезона с Пепе Марти и Арвид Линдблад, които триумфираха в по три състезания, а в последните два кръга първият бе заменен от Цолов. Българинът записа подиум в спринта на пистата „Яс Марина“.

„И тримата се справиха блестящо. Пепе е първият пилот, който прекарва цялата си кариера с нас – от първите тестове във Формула 4, та чак до Формула 2. Той нямаше късмета да се изкачи до Формула 1, но стана професионалист, което ни прави щастливи“, продължи испанецът и допълни по адрес на нашия пилот:

„Никола свикна бързо с ролята си и свърши страхотна работа, въпреки че дойде от Формула 3, получи нов автомобил и трябваше да се сблъска с непознато трасе. Арвид пък има богат опит и го показа на пистата. Той напредваше през цялата година и съм убеден, че ще има отлична кариера във Формула 1“, каза още Адриан Кампос.