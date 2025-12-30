НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Александър Николов е волейболист номер 2 в света!

          В Топ 10 за годината намериха място още двама българи, като Симеон Николов остана на шеста позиция, а осми се нареди капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов

          1
          62
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Кучине Лубе Чивитанова Александър Николов беше избран за втори най-добър волейболист в света за 2025 година в класацията на Volleyball World.

          - Реклама -

          Николов беше с основна заслуга за представянето си на Световното първенство във Филипините, където страната ни завоюва историческо сребро. Това беше първо класиране на „лъвовете“ на финал за световната титла от 55 години насам.

          Алекс стана и Най-добър реализатор на планетарния форум, а на клубно ниво с Лубе триумфира с Купата на Италия и стана вицешампион в местното първенство.

          Пред Николов беше поставен единствено италианецът Алесандро Микелето – бивш съотборник на Алекс, но вече състезател на шампиона на Италия Тренто. Трети е друг представител на „Скуадрата“ – Симоне Джанели.

          В Топ 10 на света за годината има още двама българи. Братът на Александър Николов и титулярен разпределител на България – Симеон, остана на шеста позиция, а осми се нареди капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

          Десетката допълват Якуб Кохановски (Полша), Вилфредо Леон (Полша), Фабио Балазо (Италия), Ян Кожамерник (Словения) и Патрик Индра (Чехия).

          Звездата на Кучине Лубе Чивитанова Александър Николов беше избран за втори най-добър волейболист в света за 2025 година в класацията на Volleyball World.

          - Реклама -

          Николов беше с основна заслуга за представянето си на Световното първенство във Филипините, където страната ни завоюва историческо сребро. Това беше първо класиране на „лъвовете“ на финал за световната титла от 55 години насам.

          Алекс стана и Най-добър реализатор на планетарния форум, а на клубно ниво с Лубе триумфира с Купата на Италия и стана вицешампион в местното първенство.

          Пред Николов беше поставен единствено италианецът Алесандро Микелето – бивш съотборник на Алекс, но вече състезател на шампиона на Италия Тренто. Трети е друг представител на „Скуадрата“ – Симоне Джанели.

          В Топ 10 на света за годината има още двама българи. Братът на Александър Николов и титулярен разпределител на България – Симеон, остана на шеста позиция, а осми се нареди капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

          Десетката допълват Якуб Кохановски (Полша), Вилфредо Леон (Полша), Фабио Балазо (Италия), Ян Кожамерник (Словения) и Патрик Индра (Чехия).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Моторни Спортове

          Адриан Кампос: Никола Цолов свърши страхотна работа при дебюта си във Формула 2

          Николай Минчев -
          Никола Цолов свърши страхотна работа в дебюта си във Формула 2. Това заяви отборният директор на Кампос Рейсинг - Адриан Кампос, който даде интервю...
          Тенис

          Григор Димитров: Искам да покоря турнира в Бризбън

          Николай Минчев -
          Григор Димитров е готов за началото на новия тенис сезон, а първата му голяма задача е турнирът в Бризбън. Предстоящото му участие ще е...
          Баскетбол

          Контузия на Никола Йокич стресна Денвър

          Николай Минчев -
          Звездата на Денвър Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions