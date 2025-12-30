Александър Николов е волейболист номер 2 в света!

Звездата на Кучине Лубе Чивитанова Александър Николов беше избран за втори най-добър волейболист в света за 2025 година в класацията на Volleyball World.

Николов беше с основна заслуга за представянето си на Световното първенство във Филипините, където страната ни завоюва историческо сребро. Това беше първо класиране на „лъвовете“ на финал за световната титла от 55 години насам.

Алекс стана и Най-добър реализатор на планетарния форум, а на клубно ниво с Лубе триумфира с Купата на Италия и стана вицешампион в местното първенство.

Пред Николов беше поставен единствено италианецът Алесандро Микелето – бивш съотборник на Алекс, но вече състезател на шампиона на Италия Тренто. Трети е друг представител на „Скуадрата“ – Симоне Джанели.

В Топ 10 на света за годината има още двама българи. Братът на Александър Николов и титулярен разпределител на България – Симеон, остана на шеста позиция, а осми се нареди капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

Десетката допълват Якуб Кохановски (Полша), Вилфредо Леон (Полша), Фабио Балазо (Италия), Ян Кожамерник (Словения) и Патрик Индра (Чехия).