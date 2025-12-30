Александър Сирски обеща тройно увеличение на заплатите на украинските войници

Министерството на отбраната на Украйна разработва обновени договори за военнослужещи, които ще включват увеличено заплащане и определени срокове на служба, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред „24 канал“.
- Реклама -
Сирски обясни, че Министерството на отбраната, Генералният щаб и други съответни ведомства работят по новите договори. Освен това всичко се извършва под личното ръководство на президента на Украйна.
Според главнокомандващия ВСУ новите договори ще включват конкретни срокове на служба, а възнаграждението ще бъде значително по-високо от сегашните.
„Военнослужещите ще получават заплащане, което е поне три пъти по-високо от това, което получават днес. Бонусите и другите допълнителни плащания ще бъдат запазени. Работим по този договор от дълго време. Разбирам, че вече се разработва“, заяви Сирски.
Министерството на отбраната на Украйна разработва обновени договори за военнослужещи, които ще включват увеличено заплащане и определени срокове на служба, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред „24 канал“.
- Реклама -
Сирски обясни, че Министерството на отбраната, Генералният щаб и други съответни ведомства работят по новите договори. Освен това всичко се извършва под личното ръководство на президента на Украйна.
Според главнокомандващия ВСУ новите договори ще включват конкретни срокове на служба, а възнаграждението ще бъде значително по-високо от сегашните.
„Военнослужещите ще получават заплащане, което е поне три пъти по-високо от това, което получават днес. Бонусите и другите допълнителни плащания ще бъдат запазени. Работим по този договор от дълго време. Разбирам, че вече се разработва“, заяви Сирски.
Заплатите на пушечното им месо ,ще се вдигнат!Повече пари ,за почти сигурна смърт!
Ем защо да не обещае, то не останаха войници….
Обещават като знаят че много от тях няма да се върнат.Като нас пенсионерите не знаят колко ще дочакат увеличение напенсията до юли.
Няма такова нещо, пак лъжите
Нема ора.
Не бойте се БГ ще ви помага въпреки ниските доходи ,,,имаме достатъчно предатели,,,
И Безплатна Почивка…
в Сибир!!!
Договор? Прибират го от улицата, насила и трима души го държат докато му сложат палеца върху договора…за тези договори говори човека
Ами на европейски гръб.А и кой ще ги получи?Само тия които преживеят,а те ще са много малко.
И Русия , когато започне да плаща репарации , ще ни ги върнат……
Да , и ние ще получим репарации от Турция…
Нали???
…тате ще ми купи колело…😆
Ами нормално е: тройно им намаляха юнаците, тройно се вдигат заплатите на останалите. И накрая – ПОСЛЕДНИЯТ ПЕЧЕЛИ!
🤣🤣🤣🤣
С нашите пари на данъкоплатците най безочливо се разпореждате !
Браво….в Русия парите намаляват…вижда му се края
Умрелия заплати не взима…
Няма закога…..
Не си заслужава Зе 1/4 или повин заплата
Айде стига! Изтрепахте си народа, гламари такива! Войската отдавна трябваше да обърне дулата към Киев. Щеше да има много по-малко черни забрадки.
Вдигайте ги ЕС плаща сметката.
Само дето не дават нищо след договор и ги карат отново да преподпишат да си вземат парите
Няма пари действайте,дори и чудовището Урсула няма от къде да намери,ако украинските мъже продължават безцеремонно да бъдат влачени на фронта без тяхно желание,до 2-3 години съотношението мъж/жена в уКРАЙна ще е 1/5
От къде пари, нали уж за избори няма?
Те не доживяват до заплата 😂😂😂😂
Dobromir Ivanov Ушанки бедни…вие няма как да спечелите войната…в най добрия случай за вас Украйна ще свърши като Финландия…ще изгуби територии но никога вече няма да се налага Руския камшик
Бързо ела на себеси мека китко ква война ще печели наркомана само корумпирани крадци който напускат кораба един по един и наркомана клоун се чуди как да оттърве кожата търси гаранции че няма да го трепат или съдят но никой не му ги дава защото съдбата му е че е вече труп и скоро всички нацисти там ще го последват
Dobromir Ivanov Но ще останат вечни, каквито са за България Левски, Ботев, Раковски, Бенковски, Волов, П.Хитов, Х. Димитър и хилядите загинали за България!
Alen Shakirov недей намиса светини Български какво общо имат с едни нацисти който скоро ще се отрече целия свят от тях както и америка го направи вече
Dobromir Ivanov
Първо прочети какво са казали, написали тези велики Българи за Русия и тогава ми се изхвърляйте! Ако Ви е трудно, то аз ще Ви го изтегля и ще Ви го посна! Фашизма е обратната страна на медала, монетата на КОМУНИЗМА! И не забравяйте, че Русия, влизат във втората световна като съюзници на Русия! Знаете ли колко милиона Руски граждани избиват, Владимир Илич Ленин, Сталин, Берия, Хрушчов, като тримата от мен изброени са и еврей, а сега към тях се нарежда и Путин, който и той е с Еврейка кръв!
Dobromir Ivanov после ще кажат 30 к и ги пратят на сигурно
Кой ще им даде париии
Да обещаеш не е като да го дадеш.
Pavel Gigov украинците са хора с характер и честа! Това не ти и ордата от въшльовци!
Virginia Filipp Защо открадна профила на жената бе евроминдил недоклатен ?
Pavel Gigov “евроминдил” ще казваш на шопкинята женати недоклатена! Писанията ти са типични за селски простак, Аре у лево , че ми се драйфа от такива примати като теб!
Защо ще са им пари в гроба
Valentin Kirilov радваш ли се,минаха з дни,а 4г. и около200 000 руски момчета загинаха
А пари откъде
Nikolay Hristov златната кокошчица Евросъюза 🤔
Ще има ли глупаци …
Колко увеличения на заплатите струва един живот след като е ясно че войната е загубена и жертвите стават все повече !
Georgi Milev путин е убиец в Украйна.
Не позна. Путин е победител.
Georgi Milev
По време на СОЦА, ЖИВКОВА НРБ, човешкия живот струваше, 7-седем дена отпуск! Тези които бягаха от “ ЦЪФТЯЩИЯ СОЦ” и искаха да избягат в “УМИРАЩИЯ ЗАПАД” те бяха избивани по границата ни, като скитащи кучета, а на убийците им се даваше, 7- седем дена отпуск, та толкова струваше човешкия живот, 7- седем дена отпуск!!! По късно “умиращия Запад” погълна “ цъфтящия СОЦ и СИВ”, което е факт!
За какви договори говорите? Наркомана и бандата покрай него отвличат хората от улиците и ги пращат на сигурна смърт.
Цветелин Цанев я не лъжи ,и какво правят украйнците си е тяхна работа ..
Емилия Михайлова като го правят гърба на гражданите на ЕС , а ако Ви отвлекат детето друго ще приказвате
Георги Петков какво общо има моето дете??
Емилия Михайлова пратете тогава вашето дете да провери
Емилия Михайлова За кое лъже,не разбрах,а че им плащаме войната на укрите нещо да си слушала?
Емилия Михайлова ами що не го пратиш да помага в украйна на Зеля,щом толкова ги обичаш!
Тръмп Лин и защо да не им плащаме ??,след като путин ги избива като мухи..
Цветелин Цанев Ти ли ще им казваш какво да правят.За Рашките не говориш!
Стефан Атмаджов , нали ние плащаме за Украйна? За Русия не плащаш.
Стефан Атмаджов голям адвокат се извъди!
Ruska Yakimova много държави помагат на Украйна ..
Емилия Михайлова прати синчето си да помага,не пиши тъпотии,вече разбрахме,че нямаш нищо горе!
Цветелин Цанев Русия отвлича деца от Украйна…
Христо Алипиев Да и Путин ги яде с черен хайвер.
Vasilev Vasilev Виж кво моето момиче…вие ушанките няма как да спечелите войната..в най добрия случай за вас е Украйна да загуби територии като Финландия но никога повече там няма да управлява Руския камшик…
Емилия Михайлова четете
Цветелин Цанев Виждам, че имате деца! Путлер е убил от началото на войната над 700 деца. В тях не влизат отвлечените, които Мелания Тръмп се опитва чрез дипломация да върне на родителите им. Къде сте тръгнал изобщо….
Ани Стойкова Сама казвате“Се опитва да върне“
Няма да успее да ги върне докато не се успокоят нещата.Инак ще отидат за органи в западна Европа.А едни други дърти европедали си преливат детска кръв че да живеели дълго.Това известно ли ви е?
Vasilev Vasilev Това е Европа. Там живеят най-различни хора и какво се случва, преливат ли кръв, еврогейове ли са, всичко става ясно. Защото има стремеж към прозрачност. Вие знаете ли какво става в Русия? Не! Знаете, това, което ви спусне диктатора. Доста добре преценено. Излиза иначе, макар и трудно информация. Да не ви разправям, какви неща се чуват. Зловещи за обикновените хора и техния живот.
Фалиралата Държава е най щедра на обещания.
Може и десеторно да предложи,защото като умрат няма как да си ги вземат
А парички откъде
Georgi Tselov будалата Авропата ще плаща!!!!!!!
Georgi Tselov От Урсула и оня с хотела 😡
Докато има будали да дават пари на Усрайна ще продължава войната.
Veselin Kotov Русия започна войната….Украйна има право да се защитава…
Христо Алипиев защо я започна?
Тръмп Лин Хитлер защо започна войната от Полша?
Христо Алипиев .Защо не идете да помагате на Усрайна.
Тръмп Лин Аз ще ти кажа защо я започна но е дълго за обяснение но ще ме разбереш….Последните 30 години в Украйна нямаше никакво развитие на икономиката и държавата от зависимоста си от Русия…нейните съседи като Полша,Унгария,Румъния за 30 години стандарта на Живот в ЕС им се вдигна заплатата пет пъти спрямо тези на Украйна…много хора Украйнци бягат в уж бедната Полша за по добър икономически живот…Тогава народа излезе на площада за по добър живот…Путин им каза да не се бунтуват защото ще си останат бедни и зависими от Русия…тогава народа излезе на Майдана…Джуджето се ядоса и им все Крим след което даде оръжие на разни генерали в Домбас и региона с обещанието че ще ги прави кметове и генерали….историята на татък я знаеш…
Христо Алипиев Донбас се пише. Украйна както Чехословакия и Югославия трябва да се разпадне, защото народите вътре не намериха обща цел. И заради тъпите нацисти в Киев най-вече.
Иван Караджов Русия също трябва да се разпадне…тя се състои от различни народи и различни държави…Руския народ става все по беден и един ден Болшевиките ще изчезнат
Защото животът ще е кратък!
Мария Савова Като цяло животът е кратък….дори и за Русия
НЯМА ДА СА ЖИВИ ДО ПЪРВА ЗАПЛАТА.
Е, ЕС ще тегли кредит 90 млрд евро, ще ги даде на киевската хунта, те ще увеличат заплатите тройно, но увеличението няма да ги предпази от смъртта. А останалите след увеличението 89 млрд евро ще преведат по сметките на американските комунисти начело с демента Байдън и откачената, ялова камила, да имат с какво да купят гласовете на негри, евреи и латиноси, белким спечелят срещу републиканците, че ЛГБТИ общността взе да бяга от САЩисия…
А тогава ще могат да постигнат мечтата си за родител 1 и родител 2 само в ЕС.