НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Александър Сирски обеща тройно увеличение на заплатите на украинските войници

          84
          286
          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Украйна разработва обновени договори за военнослужещи, които ще включват увеличено заплащане и определени срокове на служба, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред „24 канал“.

          - Реклама -

          Сирски обясни, че Министерството на отбраната, Генералният щаб и други съответни ведомства работят по новите договори. Освен това всичко се извършва под личното ръководство на президента на Украйна.

          Според главнокомандващия ВСУ новите договори ще включват конкретни срокове на служба, а възнаграждението ще бъде значително по-високо от сегашните.

          „Военнослужещите ще получават заплащане, което е поне три пъти по-високо от това, което получават днес. Бонусите и другите допълнителни плащания ще бъдат запазени. Работим по този договор от дълго време. Разбирам, че вече се разработва“, заяви Сирски.

          Министерството на отбраната на Украйна разработва обновени договори за военнослужещи, които ще включват увеличено заплащане и определени срокове на служба, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред „24 канал“.

          - Реклама -

          Сирски обясни, че Министерството на отбраната, Генералният щаб и други съответни ведомства работят по новите договори. Освен това всичко се извършва под личното ръководство на президента на Украйна.

          Според главнокомандващия ВСУ новите договори ще включват конкретни срокове на служба, а възнаграждението ще бъде значително по-високо от сегашните.

          „Военнослужещите ще получават заплащане, което е поне три пъти по-високо от това, което получават днес. Бонусите и другите допълнителни плащания ще бъдат запазени. Работим по този договор от дълго време. Разбирам, че вече се разработва“, заяви Сирски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...
          Война

          Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия...
          Война

          Русия показа мобилна наземна ракетна система „Орешник“ в Беларус

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в...

          84 КОМЕНТАРА

          1. Заплатите на пушечното им месо ,ще се вдигнат!Повече пари ,за почти сигурна смърт!

          3. Обещават като знаят че много от тях няма да се върнат.Като нас пенсионерите не знаят колко ще дочакат увеличение напенсията до юли.

          6. Не бойте се БГ ще ви помага въпреки ниските доходи ,,,имаме достатъчно предатели,,,

          8. Договор? Прибират го от улицата, насила и трима души го държат докато му сложат палеца върху договора…за тези договори говори човека

          9. Ами на европейски гръб.А и кой ще ги получи?Само тия които преживеят,а те ще са много малко.

          12. Ами нормално е: тройно им намаляха юнаците, тройно се вдигат заплатите на останалите. И накрая – ПОСЛЕДНИЯТ ПЕЧЕЛИ!

          19. Айде стига! Изтрепахте си народа, гламари такива! Войската отдавна трябваше да обърне дулата към Киев. Щеше да има много по-малко черни забрадки.

          21. Само дето не дават нищо след договор и ги карат отново да преподпишат да си вземат парите

          22. Няма пари действайте,дори и чудовището Урсула няма от къде да намери,ако украинските мъже продължават безцеремонно да бъдат влачени на фронта без тяхно желание,до 2-3 години съотношението мъж/жена в уКРАЙна ще е 1/5

            • Dobromir Ivanov Ушанки бедни…вие няма как да спечелите войната…в най добрия случай за вас Украйна ще свърши като Финландия…ще изгуби територии но никога вече няма да се налага Руския камшик

              • Бързо ела на себеси мека китко ква война ще печели наркомана само корумпирани крадци който напускат кораба един по един и наркомана клоун се чуди как да оттърве кожата търси гаранции че няма да го трепат или съдят но никой не му ги дава защото съдбата му е че е вече труп и скоро всички нацисти там ще го последват

            • Dobromir Ivanov Но ще останат вечни, каквито са за България Левски, Ботев, Раковски, Бенковски, Волов, П.Хитов, Х. Димитър и хилядите загинали за България!

              • Alen Shakirov недей намиса светини Български какво общо имат с едни нацисти който скоро ще се отрече целия свят от тях както и америка го направи вече

              • Dobromir Ivanov
                Първо прочети какво са казали, написали тези велики Българи за Русия и тогава ми се изхвърляйте! Ако Ви е трудно, то аз ще Ви го изтегля и ще Ви го посна! Фашизма е обратната страна на медала, монетата на КОМУНИЗМА! И не забравяйте, че Русия, влизат във втората световна като съюзници на Русия! Знаете ли колко милиона Руски граждани избиват, Владимир Илич Ленин, Сталин, Берия, Хрушчов, като тримата от мен изброени са и еврей, а сега към тях се нарежда и Путин, който и той е с Еврейка кръв!

              • Pavel Gigov “евроминдил” ще казваш на шопкинята женати недоклатена! Писанията ти са типични за селски простак, Аре у лево , че ми се драйфа от такива примати като теб!

          30. Колко увеличения на заплатите струва един живот след като е ясно че войната е загубена и жертвите стават все повече !

            • Georgi Milev
              По време на СОЦА, ЖИВКОВА НРБ, човешкия живот струваше, 7-седем дена отпуск! Тези които бягаха от “ ЦЪФТЯЩИЯ СОЦ” и искаха да избягат в “УМИРАЩИЯ ЗАПАД” те бяха избивани по границата ни, като скитащи кучета, а на убийците им се даваше, 7- седем дена отпуск, та толкова струваше човешкия живот, 7- седем дена отпуск!!! По късно “умиращия Запад” погълна “ цъфтящия СОЦ и СИВ”, което е факт!

          31. За какви договори говорите? Наркомана и бандата покрай него отвличат хората от улиците и ги пращат на сигурна смърт.

            • Емилия Михайлова прати синчето си да помага,не пиши тъпотии,вече разбрахме,че нямаш нищо горе!

              • Vasilev Vasilev Виж кво моето момиче…вие ушанките няма как да спечелите войната..в най добрия случай за вас е Украйна да загуби територии като Финландия но никога повече там няма да управлява Руския камшик…

            • Цветелин Цанев Виждам, че имате деца! Путлер е убил от началото на войната над 700 деца. В тях не влизат отвлечените, които Мелания Тръмп се опитва чрез дипломация да върне на родителите им. Къде сте тръгнал изобщо….

              • Ани Стойкова Сама казвате“Се опитва да върне“
                Няма да успее да ги върне докато не се успокоят нещата.Инак ще отидат за органи в западна Европа.А едни други дърти европедали си преливат детска кръв че да живеели дълго.Това известно ли ви е?

              • Vasilev Vasilev Това е Европа. Там живеят най-различни хора и какво се случва, преливат ли кръв, еврогейове ли са, всичко става ясно. Защото има стремеж към прозрачност. Вие знаете ли какво става в Русия? Не! Знаете, това, което ви спусне диктатора. Доста добре преценено. Излиза иначе, макар и трудно информация. Да не ви разправям, какви неща се чуват. Зловещи за обикновените хора и техния живот.

              • Тръмп Лин Аз ще ти кажа защо я започна но е дълго за обяснение но ще ме разбереш….Последните 30 години в Украйна нямаше никакво развитие на икономиката и държавата от зависимоста си от Русия…нейните съседи като Полша,Унгария,Румъния за 30 години стандарта на Живот в ЕС им се вдигна заплатата пет пъти спрямо тези на Украйна…много хора Украйнци бягат в уж бедната Полша за по добър икономически живот…Тогава народа излезе на площада за по добър живот…Путин им каза да не се бунтуват защото ще си останат бедни и зависими от Русия…тогава народа излезе на Майдана…Джуджето се ядоса и им все Крим след което даде оръжие на разни генерали в Домбас и региона с обещанието че ще ги прави кметове и генерали….историята на татък я знаеш…

              • Христо Алипиев Донбас се пише. Украйна както Чехословакия и Югославия трябва да се разпадне, защото народите вътре не намериха обща цел. И заради тъпите нацисти в Киев най-вече.

              • Иван Караджов Русия също трябва да се разпадне…тя се състои от различни народи и различни държави…Руския народ става все по беден и един ден Болшевиките ще изчезнат

          38. Е, ЕС ще тегли кредит 90 млрд евро, ще ги даде на киевската хунта, те ще увеличат заплатите тройно, но увеличението няма да ги предпази от смъртта. А останалите след увеличението 89 млрд евро ще преведат по сметките на американските комунисти начело с демента Байдън и откачената, ялова камила, да имат с какво да купят гласовете на негри, евреи и латиноси, белким спечелят срещу републиканците, че ЛГБТИ общността взе да бяга от САЩисия…
            А тогава ще могат да постигнат мечтата си за родител 1 и родител 2 само в ЕС.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ