Александър Сирски обеща тройно увеличение на заплатите на украинските войници

Министерството на отбраната на Украйна разработва обновени договори за военнослужещи, които ще включват увеличено заплащане и определени срокове на служба, заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски в интервю пред „24 канал“.

Сирски обясни, че Министерството на отбраната, Генералният щаб и други съответни ведомства работят по новите договори. Освен това всичко се извършва под личното ръководство на президента на Украйна.

Според главнокомандващия ВСУ новите договори ще включват конкретни срокове на служба, а възнаграждението ще бъде значително по-високо от сегашните.

„Военнослужещите ще получават заплащане, което е поне три пъти по-високо от това, което получават днес. Бонусите и другите допълнителни плащания ще бъдат запазени. Работим по този договор от дълго време. Разбирам, че вече се разработва“, заяви Сирски.