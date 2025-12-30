НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Александър Сирски: ВСУ оставиха Северск, за да заемат господстващи височини

          Александър Сирски
          Александър Сирски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви в интервю пред „24 канал“, че украинската армия се е изтеглила от Северск, за да се премести на близки господстващи височини, от които ще има как да се изтегли впоследствие.

          Той отбеляза, че Серебрянската гора, Белогоровка и Северск са райони, където също са се водили тежки боеве по време на Втората световна война.

          „Самият терен се състои от господсващи височини, варовикови планини, като Белогоровка. Тогава са построени укрепления. Те са държали линията и са осигурявали такава стабилна отбрана. От друга страна, този район е бил с нисък приоритет дълго време. Защото врагът просто не е имал възможност да провежда настъпателни операции. Имало е някои действия напред. Да, били са разположени бригади. Те са продължили да напредват, но интензивността на боевете е била по-ниска, отколкото в други райони“, обясни главнокомандващият.

          Според Сирски отбраната на Северск е станала проблематична.

          „Би било погрешно просто да се изоставят войските, частите и подразделенията, които се защитаваха там, да загинат. Затова беше взето съответно решение. Те се оттеглиха към господстващите височини. Там има място за отстъпление. Врагът също се опитва да се възползва от това, но не се получава. Планират се съответсващи действия на това направление. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса“, обясни той.

          18 КОМЕНТАРА

          6. И правилно отбелязал този предател,който се е отказал не само от Родината си,но и от майката си,която живее в Русия.За тези земи и преди се водеха жестоки боеве с фашистите и знаем какво се е случило с тях,та сега ли ще ги оставят на нацисти фашаги??? Точно НИКОГА!!!

          14. Резонното им оправдание, е че те изоставят дадена територия, а де факто, бягат през глава, та чак не могат да си съберат инвентара.

          16. Досещах се, че руснаците ни баламосват, че са превзели Северск!
            Ето, човекът в прав текст ги опровергава!
            Руснаците не са превзели града, а украинците са отстъпили на по-изгодно позиции, от които на по-късен етап да се изтеглят безпроблемно…
            Те руснаците лъжат за всички градове: Покровск, Мирноград, Гуляй поле… Добре, че украинците отстъпват!

