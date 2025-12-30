Александър Сирски: ВСУ оставиха Северск, за да заемат господстващи височини

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви в интервю пред „24 канал“, че украинската армия се е изтеглила от Северск, за да се премести на близки господстващи височини, от които ще има как да се изтегли впоследствие.

- Реклама -

Той отбеляза, че Серебрянската гора, Белогоровка и Северск са райони, където също са се водили тежки боеве по време на Втората световна война.

„Самият терен се състои от господсващи височини, варовикови планини, като Белогоровка. Тогава са построени укрепления. Те са държали линията и са осигурявали такава стабилна отбрана. От друга страна, този район е бил с нисък приоритет дълго време. Защото врагът просто не е имал възможност да провежда настъпателни операции. Имало е някои действия напред. Да, били са разположени бригади. Те са продължили да напредват, но интензивността на боевете е била по-ниска, отколкото в други райони“, обясни главнокомандващият.

Според Сирски отбраната на Северск е станала проблематична.

„Би било погрешно просто да се изоставят войските, частите и подразделенията, които се защитаваха там, да загинат. Затова беше взето съответно решение. Те се оттеглиха към господстващите височини. Там има място за отстъпление. Врагът също се опитва да се възползва от това, но не се получава. Планират се съответсващи действия на това направление. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса“, обясни той.