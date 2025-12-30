Александър Сирски: ВСУ оставиха Северск, за да заемат господстващи височини

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви в интервю пред „24 канал“, че украинската армия се е изтеглила от Северск, за да се премести на близки господстващи височини, от които ще има как да се изтегли впоследствие.
- Реклама -
Той отбеляза, че Серебрянската гора, Белогоровка и Северск са райони, където също са се водили тежки боеве по време на Втората световна война.
„Самият терен се състои от господсващи височини, варовикови планини, като Белогоровка. Тогава са построени укрепления. Те са държали линията и са осигурявали такава стабилна отбрана. От друга страна, този район е бил с нисък приоритет дълго време. Защото врагът просто не е имал възможност да провежда настъпателни операции. Имало е някои действия напред. Да, били са разположени бригади. Те са продължили да напредват, но интензивността на боевете е била по-ниска, отколкото в други райони“, обясни главнокомандващият.
Според Сирски отбраната на Северск е станала проблематична.
„Би било погрешно просто да се изоставят войските, частите и подразделенията, които се защитаваха там, да загинат. Затова беше взето съответно решение. Те се оттеглиха към господстващите височини. Там има място за отстъпление. Врагът също се опитва да се възползва от това, но не се получава. Планират се съответсващи действия на това направление. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса“, обясни той.
Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски заяви в интервю пред „24 канал“, че украинската армия се е изтеглила от Северск, за да се премести на близки господстващи височини, от които ще има как да се изтегли впоследствие.
- Реклама -
Той отбеляза, че Серебрянската гора, Белогоровка и Северск са райони, където също са се водили тежки боеве по време на Втората световна война.
„Самият терен се състои от господсващи височини, варовикови планини, като Белогоровка. Тогава са построени укрепления. Те са държали линията и са осигурявали такава стабилна отбрана. От друга страна, този район е бил с нисък приоритет дълго време. Защото врагът просто не е имал възможност да провежда настъпателни операции. Имало е някои действия напред. Да, били са разположени бригади. Те са продължили да напредват, но интензивността на боевете е била по-ниска, отколкото в други райони“, обясни главнокомандващият.
Според Сирски отбраната на Северск е станала проблематична.
„Би било погрешно просто да се изоставят войските, частите и подразделенията, които се защитаваха там, да загинат. Затова беше взето съответно решение. Те се оттеглиха към господстващите височини. Там има място за отстъпление. Врагът също се опитва да се възползва от това, но не се получава. Планират се съответсващи действия на това направление. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса“, обясни той.
Ами те руснаците ги завеха вече, бре!
И на Еверест да отидете авиация и дронове ще правят паприкаш
Тези изказвания стават все по-забавни!😁
Време е да си теглиш куршума, некадьрна бандеровска овца…
Укрите заемат все по добри позиции и все по на запад😂
И правилно отбелязал този предател,който се е отказал не само от Родината си,но и от майката си,която живее в Русия.За тези земи и преди се водеха жестоки боеве с фашистите и знаем какво се е случило с тях,та сега ли ще ги оставят на нацисти фашаги??? Точно НИКОГА!!!
Украйнска свиня
Смело напред😄
По скоро смело назад. 🤣
Така геройчно отстъпвайки по техната си Коледа са в Киев хахахаах
Те не бягат. Те отстъпват стратегически.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Така де…скоро ще влязат в Полша,защото позициите там са по-по-най🤣🤣🤣
И така до Киев🐷
Белия байряк, фашаги.
Резонното им оправдание, е че те изоставят дадена територия, а де факто, бягат през глава, та чак не могат да си съберат инвентара.
Абе бандера ще ви смачка Братушките! 😄
Досещах се, че руснаците ни баламосват, че са превзели Северск!
Ето, човекът в прав текст ги опровергава!
Руснаците не са превзели града, а украинците са отстъпили на по-изгодно позиции, от които на по-късен етап да се изтеглят безпроблемно…
Те руснаците лъжат за всички градове: Покровск, Мирноград, Гуляй поле… Добре, че украинците отстъпват!