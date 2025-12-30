Балистична ракета удари Одеса през нощта, целта е било пристанището

Одеса е била атакувана с балистична ракета, изстреляна от акваторията на Черно море, като в града е отекнал мощен взрив. За удара съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в публикация в приложението Telegram.

- Реклама -

По информация на местни канали в „Телеграм“ целта на атаката е било пристанището на украинския черноморски град. Сирените за въздушна тревога са били задействани в 02:28 часа, а само четири минути по-късно – в 02:32 часа – е бил чут силен взрив в централната част на Одеса.

Регионалните власти отправиха спешен призив към жителите да се укрият в бомбоубежищата заради опасност от нови ракетни изстрелвания и последващи удари.

В Одеска област живее значителна българска общност. По последни официални данни в региона пребивават над 150 000 българи, което ги нарежда на трето място по численост сред етническите групи в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди души. Най-голямата компактна българска общност е съсредоточена в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, съобщава БТА.