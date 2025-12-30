НА ЖИВО
          Балистична ракета удари Одеса през нощта, целта е било пристанището

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Одеса е била атакувана с балистична ракета, изстреляна от акваторията на Черно море, като в града е отекнал мощен взрив. За удара съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в публикация в приложението Telegram.

          По информация на местни канали в „Телеграм“ целта на атаката е било пристанището на украинския черноморски град. Сирените за въздушна тревога са били задействани в 02:28 часа, а само четири минути по-късно – в 02:32 часа – е бил чут силен взрив в централната част на Одеса.

          Регионалните власти отправиха спешен призив към жителите да се укрият в бомбоубежищата заради опасност от нови ракетни изстрелвания и последващи удари.

          В Одеска област живее значителна българска общност. По последни официални данни в региона пребивават над 150 000 българи, което ги нарежда на трето място по численост сред етническите групи в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди души. Най-голямата компактна българска общност е съсредоточена в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, съобщава БТА.

          - Реклама -

          1. Не може да бъде!
            Да не би да свършиха детските градини, училищата и болниците?!
            Те нали руснаците се целят все в „цивилни цели“, където обикновено има един убит, много ранени, сред които и деца. Особено там, където има 150000 българи! И това го правят от началото на пълномащабната агресия започнала на 24.02.2022 г.
            Клишета, клишета, клишета… Копи-пейст… Некадърна пропаганда!
            Навсякъде по форумите в Европа хората са за руснаците, против Земенски и неговата хунта!
            Точно по времето, когато европейските земеделци изкара тракторите си за протест в Брюксел, ние гласувахме да теглим заем 90 млрд евро, които да предоставим на Украйна! Излиза, че украинците, които не са членове на ЕС и НАТО, са по-важни, отколкото земеделците в ЕС!!!
            Тази комисия не е европейска! Тя е украинска!

