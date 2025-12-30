Без напрежение Мароко е напред за КАФ

Големият фаворит за Купата на африканските нации Мароко се класира за елиминационната фаза на турнира след убедително 3:0 над Замбия в мач от група „А“.

Аюб Ел Кааби откри резултата още в 9-ата минута, а в 27-ата Браим Диас от Реал Мадрид удвои преднината на домакините. Прецизните пасове на Азедин Унахи бяха в основата и на двете попадения.

След почивката Ел Кааби отново се разписа. В 50-ата минута той оформи крайния резултат.

Така Мароко си гарантира първото място в групата с актив от 7 точки и ще играе на 1/8-финалите. Замбия пък остава на последното място в групата с 2 точки и приключва участието си в турнира.

В другия мач от групата Мали и Коморските острови завършиха наравно 0:0.

По този начин Мали е втори и също е ще играе на осминафиналите, а третият – Коморските острови, трябва да изчака дали ще е сред най-добрите на позицията си.