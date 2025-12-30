Близки хора от екипа на Антъни Джошуа загинаха при тежка катастрофа в Нигерия

Двама близки приятели и дългогодишни членове на екипа на боксьора Антъни Джошуа са загинали при тежка автомобилна катастрофа в Нигерия. Трагичният инцидент е станал в понеделник около 11:00 часа местно време на магистралата между Лагос и Ибадан.

Загиналите са Сина Гами и Латиф Айоделе-Лац, които са пътували заедно с 36-годишния бивш световен шампион в тежка категория, когато джипът му се е сблъскал с камион. По първоначална информация причината за катастрофата е спукана гума, вследствие на която водачът е загубил контрол над автомобила. Превишената скорост допълнително е усложнила ситуацията.

Латиф Айоделе-Лац, известен в обкръжението на Джошуа като Лац, е бил негов личен треньор през последното десетилетие и един от най-близките му хора. Часове преди трагедията той е бил заснет да играе тенис на маса с боксьора по време на почивката им.

Сина Гами е бил физиотерапевт в екипа на Джошуа и негов доверен приятел от години. Той е квалифициран спортен и физически рехабилитатор, специализиран в мускулно-скелетни травми и коригиращи упражнения. В професионалната си кариера е работил с редица известни спортисти от НБА и НФЛ.

Антъни Джошуа, който е от нигерийски произход и двукратен световен шампион в тежка категория, е бил на почивка в Африка само десет дни след широко коментираната си битка с Джейк Пол.

По последни данни боксьорът не е получил физически наранявания и е в добро здравословно състояние. Британските медии обаче съобщават, че той е приел изключително тежко новината за смъртта на двамата си най-близки приятели и съратници, с които е споделял не само професионалния си път, но и личния си живот.