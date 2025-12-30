Бойко Борисов: Над 10 млрд. лв. повече в хазната през 2025 г.

, лидер на Бойко Борисов ГЕРБ, обяви във Фейсбук, че порфейлът на българската държава е нараснал с 10 183 000 000 лв. спрямо миналата година, като парите вече влизат в хазната, вместо да изтичат.
„През тази година българската държава е събрала повече средства, а всички българи имат повече пари благодарение на усилията на това правителство“, заяви Борисов в видеообръщение.
Той подчерта, че е постигната
рекордна събираемост през 2025 г. благодарение на ударите срещу контрабандата и сивия сектор, и то само за 11 месеца.
„Това означава повече пари за , пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри“ добави Борисов.
Тиква мръсна
Стига си лъгал . Нямаше пари да сглобите бюджета да бъдат увеличени заплатите на хилядите данъкоплатци и оставихте за юли пенсионерите да им бъдат увеличени пенсиите. Стига си лъгал . Лъжеш ,че си оставил 10 милиарда в хазната. Лъжиш и лъжиш не сте оставили ,а сте ги откраднали .
Бойко, през всичките години на властване никога не сте оставали милиар в хазната. Излизахте си през врата с джобове в ръцете. И се връщахте през прозореца и веднага тръгвахте за заеми милиарди от ЕК. Оставихте българските данъкоплатци и пенсионерите с празни джобове и ги натикахте в Еврозоната . Върнете Декемврийските си заплати,хилядите Коледни бонуси и тринаста заплата. Уволнененисте на 15 Декември 2025 г ,а защо увнени излезнахте. 1 месец кедна ваканция която ще продължи до.15 Януари 2026 г? Защо ще се завръщат в парламента? Хвали се ,за да си кажат българите ще гласуваме за Герб и ще ги върнем . До следващите избори ще сте всичките от Герб,СДС,ДПС-НН ,ДПС,ИТН и НН БСП -ОЛ. Затвор и Конфискация на огромните Ви имоти движими и недвижими имоти по България ,Европа и по целия свят.
Този път ще купите всички гласове
Най голямото зло за България.
И на всяко тримесечие дълг от 17 милиарда през 2025г.
Ще има за крадене
А лъжльо….
Мамичката ти долна продажна.Зароби България ,но ще платиш страшна цена.Няма да се измъкнеш и възмездието ще те застигне.
Дълг който ще плаща народът ли
И с тях леи ще натъпчеш чекмеджета, шкафчета и чували ?
Всички медии днес излъчват само какво казал Бойко! Той предизвиква да споменават майка му по празниците! Човек, когато се страхува, говори много! Това е един вид защитна реакция!
Rumyana Diyanova и аз се сетих за майка му
Аааа, къде са парите?
Дупките в бюджета пълните със заеми и увеличение на данъци.
Подаръци за нацистите (милиарди) и подигравка за бедните (100 лв).
Кой хрантутник е пазарувал храна?