Бойко Борисов: Над 10 млрд. лв. повече в хазната през 2025 г.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, обяви във Фейсбук, че порфейлът на българската държава е нараснал с 10 183 000 000 лв. спрямо миналата година, като парите вече влизат в хазната, вместо да изтичат.

„През тази година българската държава е събрала повече средства, а всички българи имат повече пари благодарение на усилията на това правителство“, заяви Борисов в видеообръщение.

Той подчерта, че е постигната рекордна събираемост през 2025 г. благодарение на ударите срещу контрабандата и сивия сектор, и то само за 11 месеца.