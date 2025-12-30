НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Брижит Бардо: Последното ѝ сбогом пред близките

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Френската кино-звезда Брижит Бардо, символ на киното през 50-те и 60-те години, ще бъде погребана на 7 януари в Сен Тропе на френската Ривиера. Това съобщиха от фондацията ѝ.

          Все още не е окончателно уточнено точното място на погребението, но според кметството актрисата ще бъде положена до родителите си в градското гробище с изглед към Средиземно море. Опелото в местната църква ще бъде отворено за гражданите, докато самото погребение ще се проведе в тесен кръг от най-близките ѝ.

          Бардо почина в неделя на 91-годишна възраст. Последните ѝ думи към съпруга ѝ били „пиу-пиу“, сподели директор от фондацията ѝ. В интервю през май тя изрази желание за живот в мир и природа, като фермер, а през есента бе хоспитализирана за операция, чиито детайли не бяха оповестени.

          Брижит Бардо е известна не само като пионер в образа на женската сексуалност, но и като активист за правата на животните. Някои призовават погребението ѝ да бъде с национални почести, макар актрисата сама да е подчертавала желанието си да избегне присъствието на „куп задници“ на церемонията.

