ЦРУ нанесе удар по пристанище във Венецуела

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ нанесе удар с дрон по-рано този месец срещу пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщиха източници, запознати със случая, пред CNN. Това е първата известна атака на САЩ срещу цел в тази страна.

Ударът с дрон, подробности за което не са били съобщавани преди това, е бил насочен към отдалечен док на венецуелския бряг, за който правителството на САЩ смята, че се използва от венецуелската банда Tren de Aragua за съхранение на наркотици и преместването им на лодки за по-нататъшна доставка, съобщиха източниците. Никой не е присъствал в съоръжението по време на удара, така че няма жертви, според източниците.

Двама източници съобщиха, че Силите за специални операции на САЩ са предоставили разузнавателна подкрепа на операцията, подчертавайки продължаващото им участие в региона. Но полковник Али Вайскопф, говорител на Командването за специални операции на САЩ, отрече това, заявявайки: „Специалните операции не са подкрепили тази операция, включително разузнавателна подкрепа“.

Президентът Доналд Тръмп изглежда за първи път призна атаката в интервю миналата седмица, което първоначално не привлече много внимание, въпреки че той предложи малко подробности, включително когато репортери го попитаха директно за нея в понеделник.

Ударът може значително да ескалира напрежението между САЩ и президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Вашингтон се опитва да отстрани чрез агресивна военна кампания.

САЩ предприеха удари, унищожавайки над 30 лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан в това, което определиха като кампания за борба с наркотиците, а Тръмп нареди блокада на санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Тръмп също многократно заплашваше да извърши удари във Венецуела, но до атаката на ЦРУ по-рано този месец единствените известни американски удари по венецуелски цели бяха срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици в международни води.

ЦРУ отказа коментар.