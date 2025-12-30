НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          ЦРУ нанесе удар по пристанище във Венецуела

          0
          6
          Ла Гуайра във Венецуела
          Ла Гуайра във Венецуела
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ нанесе удар с дрон по-рано този месец срещу пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщиха източници, запознати със случая, пред CNN. Това е първата известна атака на САЩ срещу цел в тази страна.

          - Реклама -

          Ударът с дрон, подробности за което не са били съобщавани преди това, е бил насочен към отдалечен док на венецуелския бряг, за който правителството на САЩ смята, че се използва от венецуелската банда Tren de Aragua за съхранение на наркотици и преместването им на лодки за по-нататъшна доставка, съобщиха източниците. Никой не е присъствал в съоръжението по време на удара, така че няма жертви, според източниците.

          Двама източници съобщиха, че Силите за специални операции на САЩ са предоставили разузнавателна подкрепа на операцията, подчертавайки продължаващото им участие в региона. Но полковник Али Вайскопф, говорител на Командването за специални операции на САЩ, отрече това, заявявайки: „Специалните операции не са подкрепили тази операция, включително разузнавателна подкрепа“.

          Президентът Доналд Тръмп изглежда за първи път призна атаката в интервю миналата седмица, което първоначално не привлече много внимание, въпреки че той предложи малко подробности, включително когато репортери го попитаха директно за нея в понеделник.

          Ударът може значително да ескалира напрежението между САЩ и президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Вашингтон се опитва да отстрани чрез агресивна военна кампания.

          САЩ предприеха удари, унищожавайки над 30 лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан в това, което определиха като кампания за борба с наркотиците, а Тръмп нареди блокада на санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Тръмп също многократно заплашваше да извърши удари във Венецуела, но до атаката на ЦРУ по-рано този месец единствените известни американски удари по венецуелски цели бяха срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици в международни води.

          ЦРУ отказа коментар.

          Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ нанесе удар с дрон по-рано този месец срещу пристанищно съоръжение на брега на Венецуела, съобщиха източници, запознати със случая, пред CNN. Това е първата известна атака на САЩ срещу цел в тази страна.

          - Реклама -

          Ударът с дрон, подробности за което не са били съобщавани преди това, е бил насочен към отдалечен док на венецуелския бряг, за който правителството на САЩ смята, че се използва от венецуелската банда Tren de Aragua за съхранение на наркотици и преместването им на лодки за по-нататъшна доставка, съобщиха източниците. Никой не е присъствал в съоръжението по време на удара, така че няма жертви, според източниците.

          Двама източници съобщиха, че Силите за специални операции на САЩ са предоставили разузнавателна подкрепа на операцията, подчертавайки продължаващото им участие в региона. Но полковник Али Вайскопф, говорител на Командването за специални операции на САЩ, отрече това, заявявайки: „Специалните операции не са подкрепили тази операция, включително разузнавателна подкрепа“.

          Президентът Доналд Тръмп изглежда за първи път призна атаката в интервю миналата седмица, което първоначално не привлече много внимание, въпреки че той предложи малко подробности, включително когато репортери го попитаха директно за нея в понеделник.

          Ударът може значително да ескалира напрежението между САЩ и президента на Венецуела Николас Мадуро, когото Вашингтон се опитва да отстрани чрез агресивна военна кампания.

          САЩ предприеха удари, унищожавайки над 30 лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан в това, което определиха като кампания за борба с наркотиците, а Тръмп нареди блокада на санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Тръмп също многократно заплашваше да извърши удари във Венецуела, но до атаката на ЦРУ по-рано този месец единствените известни американски удари по венецуелски цели бяха срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици в международни води.

          ЦРУ отказа коментар.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Новата година започва с 6-бална магнитна буря

          Иван Христов -
          Днес и утре геомагнитните условия на Земята ще бъдат спокойни, а новата 2026 година ще започне с 6-бална магнитна буря, съобщава Британската геоложка служба. Според...
          Свят

          Саудитска Арабия обвини ОАЕ за организацията на метеж в Източен Йемен край границите на Кралството

          Иван Христов -
          Саудитска Арабия изрази съжаление за действията на Обединените арабски емирства (ОАЕ), които според Рияд са оказали натиск върху сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС)...
          Свят

          Тръмп ще подкрепи удари срещу Иран, ако възобнови ракетната си програма

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще подкрепи израелска атака срещу Иран, ако той възстанови ядрените си възможности, обещавайки, че „ще...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions