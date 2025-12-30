През последните 24 часа руската армия е постигнала успехи в Сумска и Донецка области. Превзети са три населени места на Славянско направление (преди известно като Северско) в Донецка област. Това са селата Кузминовка, Переездне и Пазено, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

- Реклама -

Освен това, руските сили са напреднали близо до Андреевка в Сумска област и в Мирноград в Донецка област.

Курската групировка войски на Украйна съобщи, че граничното село Хотин в Сумска област е под контрола на ВСУ. Боевете продължават в Андреевка, Кондратовка, Юнаковка, Яблоновка и Варачино.