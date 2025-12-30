През последните 24 часа руската армия е постигнала успехи в Сумска и Донецка области. Превзети са три населени места на Славянско направление (преди известно като Северско) в Донецка област. Това са селата Кузминовка, Переездне и Пазено, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.
Освен това, руските сили са напреднали близо до Андреевка в Сумска област и в Мирноград в Донецка област.
Курската групировка войски на Украйна съобщи, че граничното село Хотин в Сумска област е под контрола на ВСУ. Боевете продължават в Андреевка, Кондратовка, Юнаковка, Яблоновка и Варачино.
Димитров град е под контрола на Русия от 3 дни
Е, и?!?? Кво те топли това, че нацистите крадат чужди земи?! Хитлер – Полша, Путлер – Украйна 🤮
Това са изконно руски земи от създаването на Руската държава със столица Киев, все едно ние да дадем на турците Плиска, В. Преслав то натам отива сценарий Косово и Делиормана ще стане турски и Кърджалийско.
Бандеровците неонацисти губят на всички фронтове. Хитлер поне стигна до Москва а прехваленото богатото високотехнологичното НАТО – Нацистка Англосаксонска Терористична Организация един „беден див изостанал“ Курск не можа да превземе станаха за смях…
Руската армия „отново“ превзе трите села!
Krezo Krez и така капка по капка вир става керез тъпанаров
Krezo Krez Гледам българското русоробе нещо се радва, като че ли Путлер им е цар 😂😂😂