      вторник, 30.12.25
          Война

          DeepState: Руската армия превзе три селища край Северск и се придвижва на още две направления

          Славянско направление
          Славянско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руската армия е постигнала успехи в Сумска и Донецка области. Превзети са три населени места на Славянско направление (преди известно като Северско) в Донецка област. Това са селата Кузминовка, Переездне и Пазено, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          Освен това, руските сили са напреднали близо до Андреевка в Сумска област и в Мирноград в Донецка област.

          Курската групировка войски на Украйна съобщи, че граничното село Хотин в Сумска област е под контрола на ВСУ. Боевете продължават в Андреевка, Кондратовка, Юнаковка, Яблоновка и Варачино.

