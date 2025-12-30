Дни преди еврото: банки с опашки от ранни зори

Дълги опашки пред банкови клонове в различни градове на страната се образуваха дни преди предстоящото въвеждане на еврото. Кадри с чакащи граждани бяха заснети в София, Хасково и други населени места, а още в ранните часове на деня се е образувала опашка и пред Българската народна банка.

За ситуацията сигнализира в ефира на „Здравей, България“ макроикономистът и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов. По думите му струпването на хора е изненадващо и икономически необосновано.

„Не разбирам защо хората бързат да внасят или обменят левове още сега. В момента курсът е по-неизгоден от фиксирания, който ще бъде задължителен след въвеждането на еврото“, коментира Караиванов.

Проверка на място показва, че част от чакащите са дошли, за да закупят стартови пакети с евро, с които да посрещнат новата година. Други обясняват, че са колекционери и желаят да запазят комплектите като спомен от валутния преход.

Според икономиста няма основания за притеснение около самото превалутиране. Възможни са временни технически затруднения в банковите системи в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари, но те се очаква да бъдат краткотрайни.

„Говорим по-скоро за минути, а не за часове. По-дългият обявен период е превантивна мярка“, уточни Караиванов.

Той препоръча хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови разплащания. Каква сума да носят зависи от личните планове и разходи на всеки.

По отношение на електронните ваучери за храна икономистът увери, че те ще могат да се използват безпроблемно от първия работен ден на новата година.

Възможни са и краткотрайни затруднения при някои търговци и таксиметрови услуги в първите часове след въвеждането на еврото. Очаква се част от касовите апарати все още да показват суми в лева, като плащанията ще могат да се извършват както в лева, така и в евро.

Васил Караиванов бе категоричен, че няма нужда от прибързани действия и образуване на опашки. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други централни банки в Европейския съюз.