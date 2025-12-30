Доналд Тръмп: Атаката срещу резиденцията на Путин не може да се смята за отбрана

Атаката срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин е била погрешна за Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от РИА Новости.
„Едно е да се защитаваш, защото те се защитават. Друго е да атакуваш къщата му“, заяви той по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго.
Ръководителят на Белия дом също така заяви, че е бил изключително ядосан, когато е научил за атаката. Той подчерта, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не е трябвало да извършват това.
„Знаете ли, това е деликатен момент. Това не е подходящият момент“, добави американският лидер.
Освен това Тръмп определи последния си телефонен разговор с Путин като изключително продуктивен. Според него, за постигане на мир в Украйна остават няколко сложни въпроса, които трябва да бъдат решени.
Както обяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, в нощта на 29 декември Украйна се е опитала да удари резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 безпилотни летателни апарата. Всички дронове са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана.
Лавров заяви, че Русия не възнамерява да прекрати диалога със САЩ за Украйна след опита на ВСУ да атакуват резиденцията. Преговорната позиция на Москва обаче ще бъде преразгледана.
Този е по луд от Путин!
Това си е стратегически капан.Който злорадства пръв ще падне там,няма да му се размине!
Тръмп е олигофрен
Какво би станало,ако друга дьржава удари белия дом?
Симеон Василев Станев първо, тва не е Кремъл, че да го разглеждаш като Белия дом, второ, могат да си удрят каквото си искат, при положение, че те са нападнатите, със сринати градове и постоянни терористични удари по цивилни. Ботокса пак си търси оправдание да не спира войната с нелепи тактики.
На война като на война! Това е война, а на война се ходи с всички ресурси и се действа с всички методи! Жужето от Кремъл да беше помислил преди да започне СВО.
Двама психопати – Тръмп и Путлер!
Еврокомчета, тая снимка на оранжевото куку е отпреди 10 годинки поне. Не се спряхте с позорната пропаганда на тръпанарство и путлеро-рашизъм…
Стига, такава простотия не съм чула наскоро!?
Сега го играе и ясновидец, който знае чие дело е атаката… от кристалната топка.
Този е едно оранжево недоразумение
…света ще преживее и тези времена,ТЕЗИ НА ПУТИН И ТРЪМП,но те ще оставят белег във времето равно на ХИТЛЕР!!!!!!
Вальо Нитов ако имаше поне малко мозък, нямаше да пускаш такива смешни коментари
Страшни едноклетъчни сте все лейберасти
Какво ли ще направи когато разбере, че е атакуван и бункера на Путин!?
Krezo Krez Заедно със Путин ще натиснат копчето с ракети към бункера на зеления наркоман,какво друго да направи? 😁 И Америка и Русия се борят с тероризма,а този нашмъркания токущо доказа,че е ТЕРОРИСТ номер ЕДНО в света.
Krezo Krez Нищо.Няма да има хора на планетата Земя.
Ако Украйна наистина беше ударила пиещият кръв Жужи, сега нямаше да го има, а щеше да гори в Ада!
👿🔥
Rositsa Boyadhiyska липсват мозъчни клетки!!Слава на Путин!
Точно
Rositsa Boyadhiyska Гледай си пенсийката бабче и не си мори изкуфелия мозък за такива неща.😉😉
Rositsa Boyadhiyska 💊💊💊
Rositsa Boyadhiyska Пиещият кръв Жужи беше в Америка,но със сигурност ще гори в Ада и то много скоро.Светът вече окончателно разбра,че това е ТЕРОРИСТ номер Едно в света. Много добре,че го направи,с това развързва ръцете на Русия окончателно.Браво!!!
Rositsa Boyadhiyska Гледай си пенсията, бабишкер…
Rositsa Boyadhiyska изпил ти е мозъка. Що си в Австрия, а даваш акъл на българи.
Rositsa Boyadhiyska Стара куха лейка.
Айде ще има Заря
Ракети и дронове в блоковете с деца в Киев не са проблем
Iassen Djabirov ти от „Алеята на Ангелите“ в Донбас ли пишеш, Ясенчо ГривнЕв?
Йордан Новаков Не от телефона ми
Iassen Djabirov драскай си глупотевици Ясенчо, на никой не пречиш.
Йордан Новаков, един милион и повече руснаци са жертва на путлеро-рашизма, милион жертви и сред украинците, милиони прокудени хора от домовете им. А вие, откачалките-копейки, още ревете на някаква алейка-жалейка. Изкукуригали сте напълно!🤮👎
Galina Rusenova когато Бог иска да накаже някой, първо му взема акъла. Разбра ли Галина ГривнЕва?
Йордан Новаков, кАжи честно, колко пъти на ден си говориш с бог, та знаеш, Гривньо? 😃
Galina Rusenova защо трябва да си говоря с Бог, като надрасканото от теб, го доказва.
Йордан Новаков, тогава не набеждавай бога, а кажи просто, че ти си си тъп и откачаш. Това ще е честно, защото е истина.
Galina Rusenova я, какво глупозаключение надраска на агънцето майка му.
Йордан Новаков съвсем си изплискал легена!
Не, ама бункера на шефа е свещен. А този оранжев сопол е само в началото на мандата си.
Iassen Djabirov, къде ти го казаха това? 😁 Със сигурност са пропуснали да ти споменат, че ПВО-установката е била на покрива на блока… Ама ти си ходил в казарма… Мисли повечко!
Бойко Дамянов по интернета
Не вярвай! Аз говоря с хора и в Украйна (Киев), и в Русия…
Бойко Дамянов Бойко Дамянов как точно се слага ПВО на покрива на жилищен блок? 🤔 По асансьора ли го качват? 😂 И ако има ПВО на покрива защо руските дронове удрят долните етажи, а не покрива?
Lyubomir Lambov, много просто се слага… С кран. Щом като ползвате интернет, гледайте и тези снимки! Естествено, това ПВО не е С400… И пак казвам- МИСЛЕТЕ! Войната е скъпо занимание и никой няма интерес да харчи военен ресурс за безполезни на целите му мишени! Другото е пропаганда.
Страшни едноклетъчни сте все лейберасти
АТАКАТА СРЕЩУ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, КАКВО Е?
Руси Йовков Малоумник ако наистина атакуват жилищтни блокове с 500 кг взрив дали ще стои на колоните ?
Това да не ти е пиратка.
Димо Валентинов Димов, умников, не ти го пожелавам, но ако твоя блок го удари руска пиратка!
Руси Йовков А де,и ние се питаме,защо украинци атакуват жилищни блокове??? Дори и на своя територия с криворъкото си ПВО.Руските ракети не могат да уцелят,а жилищните сгради от раз уцелват.Безуглая го коментираше в пресата и хойкаше своите “захистники“,щото всяка ракета има своя номер,а и хаймерси летят само от украинската страна😁
Ядосан е защото има мозък.При удар срещу такъв обект .Се включва автоматично Мъртва ръка .И всички насочени ракети, а те са само срущу САЩ ,литват.
Ама малоумниците се радват, и подскачат.Ние бяхме на ръба вчера.Да атакуваш лидера на най голямата ядрена държава.Това си е чиста лудост.
Димо Валентинов Димов втората по големина ядрена държава . Първи са САЩ , после Русия , после Китай
Nayden BenBenchev РФ са с повече ядрени глави. Което не е проблем!
Nayden BenBenchev Е и?! Най-голямата ядрена ДЪРЖАВА, това е написал човека!
Nayden BenBenchev 6900 ядрени бойни глави имат Русия срещу 5700 Сащ .Влез и прочети ,остави рижавия клоун какво плямпа и бленува
Димо Валентинов Димов влез и прочети – къде ? У твоя фейс ли го пише ?
Димо Валентинов Димов Може би, това е била целта! Трудно ми е да го повярвам.
Димо Валентинов Димов да идиотите не са на изчезване! Водиш класацията!
Димо Валентинов Димов пич това е резиденция на Путин! Вие мислите ли, че той изобщо ходи в такива откакто е започнала войната? Тази резиденция се намира в Белгородска област! WTF ?
Sve Sve Новгород не знаех че е в Белгородска област 🤣🤣🤣🤣🤣Абе вие май наистина ве сте добре
Димо Валентинов Димов а тя била над Беларус не над Украйна пу моя гршка за положението и.
Димо Валентинов Димов каква мъртва ръка, бе ватник… ботокса сам си взривил нелепата резиденцийка, за да саботира преговорите, оплаквайки се на другия лумпен зад океана… мъртва ръка 😆
Димо Валентинов Димов ахахХахахаха мъртвата ръка май съвсем умряла се оказа! Смешки само тука! 😂😂😂
Димо Валентинов Димов Да ,малоумниците от БГ, със жълто сините парцали на устите подскачат като герести петленца, но скоро ще им се стъжни!
Трудно може с ракети да се атакува бункер. Отделно доказателства за твърдението не бяха предоставени, тъй че най-вероятно става дума за поредната лъжа на путлерския режим, която сега ще се ползва за оправдание за поредна атака срещу цивилни в Украйна.
Тези хора не разбират от позиция на отсрещния преговарящ !!!Те гледат само своята страна !!!Затова име е постигнат мир досега !!!Мисля ,че Русия достатъчно ги чака време е за трета световна ядрена ,само унищожителна война !!!!След като половината свят се води по акъла на човек който искрено желае ядрена война в света !!!!???