Атаката срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин е била погрешна за Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от РИА Новости.

„Едно е да се защитаваш, защото те се защитават. Друго е да атакуваш къщата му“, заяви той по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго.

Ръководителят на Белия дом също така заяви, че е бил изключително ядосан, когато е научил за атаката. Той подчерта, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не е трябвало да извършват това.

„Знаете ли, това е деликатен момент. Това не е подходящият момент“, добави американският лидер.

Освен това Тръмп определи последния си телефонен разговор с Путин като изключително продуктивен. Според него, за постигане на мир в Украйна остават няколко сложни въпроса, които трябва да бъдат решени.

Както обяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, в нощта на 29 декември Украйна се е опитала да удари резиденцията на Путин в Новгородска област, използвайки 91 безпилотни летателни апарата. Всички дронове са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана.

Лавров заяви, че Русия не възнамерява да прекрати диалога със САЩ за Украйна след опита на ВСУ да атакуват резиденцията. Преговорната позиция на Москва обаче ще бъде преразгледана.