Доналд Туск след преговори с европейски лидери: Войната в Украйна може да завърши до няколко седмици

Войната в Украйна може да приключи до няколко седмици, заяви полският премиер Доналд Туск след разговори с други лидери на европейски страни, Канада и НАТО, съобщава Reuters.

Той заяви, че са се случили събития, които дават основание да се надяваме, че войната може да приключи и то доста бързо. Туск обаче подчерта, че това е „далеч от 100 процента сигурно“.

„Когато казвам, че мирът е на хоризонта, говоря за следващите седмици, а не за следващите месеци или години. До януари всички ще трябва да се обединим… за да вземем решения за бъдещето на Украйна, за бъдещето на тази част от света“, отбеляза той.

Според него гаранциите за сигурност, предоставени от САЩ на Украйна, дават основание да се надяваме на бърз край на конфликта, въпреки че Киев ще трябва да направи компромис по териториалните въпроси.