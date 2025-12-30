Двама младежи загинаха при катастрофа на изхода на Велико Търново, разследват се причините

Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място. Другите двама пътници в колата са настанени в болница, като единият е с опасност за живота.
Инцидентът е станал около 19:40 часа на 26 декември на изхода на Велико Търново, в посока Прохода на Републиката, в известната отсечка „Присовските завои“.
Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. Според първоначални данни, лек автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, при което е настъпил удар между двата автомобила, съобщават от Окръжната прокуратура.
Водачът на товарния автомобил е бил тестван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.
Кръвни проби от двамата водачи са взети за изследване за употреба на алкохол и наркотици, като се очакват резултатите.
В момента се разпитват свидетели, назначени са експертизи и се извършват всички необходими действия по разследването, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата, довели до инцидента.
Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място. Другите двама пътници в колата са настанени в болница, като единият е с опасност за живота.
Инцидентът е станал около 19:40 часа на 26 декември на изхода на Велико Търново, в посока Прохода на Републиката, в известната отсечка „Присовските завои“.
Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. Според първоначални данни, лек автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, при което е настъпил удар между двата автомобила, съобщават от Окръжната прокуратура.
Водачът на товарния автомобил е бил тестван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.
С тия пенбени линии до друго няма да докарате! Ама нали УСВОИХТЕ едни парички от гърба на най бедното население на Европа?