НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Двама младежи загинаха при катастрофа на изхода на Велико Търново, разследват се причините

          1
          231
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място. Другите двама пътници в колата са настанени в болница, като единият е с опасност за живота.

          - Реклама -

          Двама загинаха при катастрофа край Велико Търново – Присовски завои

          Инцидентът е станал около 19:40 часа на 26 декември на изхода на Велико Търново, в посока Прохода на Републиката, в известната отсечка „Присовските завои“.

          Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. Според първоначални данни, лек автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, при което е настъпил удар между двата автомобила, съобщават от Окръжната прокуратура.

          „Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, съдебен лекар и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново“,

          съобщават от прокуратурата.

          Водачът на товарния автомобил е бил тестван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.

          От последните минути: Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е блокирано – Евроком

          Кръвни проби от двамата водачи са взети за изследване за употреба на алкохол и наркотици, като се очакват резултатите.

          В момента се разпитват свидетели, назначени са експертизи и се извършват всички необходими действия по разследването, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

          Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място. Другите двама пътници в колата са настанени в болница, като единият е с опасност за живота.

          - Реклама -

          Двама загинаха при катастрофа край Велико Търново – Присовски завои

          Инцидентът е станал около 19:40 часа на 26 декември на изхода на Велико Търново, в посока Прохода на Републиката, в известната отсечка „Присовските завои“.

          Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. Според първоначални данни, лек автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, при което е настъпил удар между двата автомобила, съобщават от Окръжната прокуратура.

          „Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, съдебен лекар и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново“,

          съобщават от прокуратурата.

          Водачът на товарния автомобил е бил тестван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.

          От последните минути: Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е блокирано – Евроком

          Кръвни проби от двамата водачи са взети за изследване за употреба на алкохол и наркотици, като се очакват резултатите.

          В момента се разпитват свидетели, назначени са експертизи и се извършват всички необходими действия по разследването, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Бойко Борисов: Над 10 млрд. лв. повече в хазната през 2025 г.

          Десислава Димитрова -
          Бойко Борисов обяви, че порфейлът на България е нараснал с 10 183 000 000 лв. спрямо миналата година, като парите вече влизат в хазната, вместо да изтичат.
          Общество

          Ще поскъпне ли тарифата на такситата в новогодишната нощ?

          Десислава Димитрова -
          Таксиметровите услуги няма да увеличават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването на България към евро, съобщи Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“.
          Любопитно

          Ясни са 15-те български артисти за националната селекция за „Евровизия 2026“

          Десислава Димитрова -
          БНТ обяви имената на петнадесетте български артисти, които ще участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен за „Евровизия 2026“.

          1 коментар

          1. С тия пенбени линии до друго няма да докарате! Ама нали УСВОИХТЕ едни парички от гърба на най бедното население на Европа?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions