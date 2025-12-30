Двама младежи загинаха при катастрофа на изхода на Велико Търново, разследват се причините

Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място. Другите двама пътници в колата са настанени в болница, като единият е с опасност за живота.

- Реклама -

Двама загинаха при катастрофа край Велико Търново – Присовски завои

Инцидентът е станал около 19:40 часа на 26 декември на изхода на Велико Търново, в посока Прохода на Републиката, в известната отсечка „Присовските завои“.

Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. Според първоначални данни, лек автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, при което е настъпил удар между двата автомобила, съобщават от Окръжната прокуратура.

„Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, съдебен лекар и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново“, съобщават от прокуратурата.

Водачът на товарния автомобил е бил тестван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.

От последните минути: Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е блокирано – Евроком

Кръвни проби от двамата водачи са взети за изследване за употреба на алкохол и наркотици, като се очакват резултатите.

В момента се разпитват свидетели, назначени са експертизи и се извършват всички необходими действия по разследването, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата, довели до инцидента.