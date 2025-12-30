Гърция регистрира огромно увеличение на миграционния поток през Южния коридор

Броят на мигрантите, достигащи Гърция от бреговете на Либия до остров Гавдос и южните брегове на Крит, се е увеличил пет пъти през 2025 г., според официални данни, публикувани от бреговата охрана в понеделник, пише Kathimerini. От началото на годината до миналата неделя са потвърдени 19 948 пристигащи през така наречения Южен коридор.

Това е 400% увеличение от 4935 потвърдени пристигания през 2024 г. Само през декември около 3000 мигранти са акостирали на Гавдос и Крит, като 12 инцидента в тридневния период между 26 и 28 декември представляват около 1000 пристигащи.

Източници от бреговата охрана отдават неотдавнашния скок на благоприятните условия за плаване в Югоизточното Средиземноморие.

Източници признават, че двустранните контакти с длъжностни лица и представители на двете правителства в Либия през юли, както и обучението на либийския персонал на бреговата охрана от гръцките им колеги през август, не са дали желаните резултати за ограничаване на притока на мигранти.

„Необходимо е да се окаже по-голям натиск върху северноафриканската страна за ограничаване на дейността на мрежите за трафик на хора, докато мигрантите все още са на сушата, както се случи с Италия и Малта“, отбеляза висш гръцки служител.

Параметърът „Турция“ също не може да бъде пренебрегнат, тъй като Анкара поддържа силно влияние в северноафриканската държава.

Всъщност, източници от централата на гръцката брегова охрана съобщават пред Kathimerini, че мощни турски контрабандни мрежи са пренасочили дейността си от източното Егейско море към маршрута Либия-Крит/Гавдос.

Те добавят, че дори има индикации, че надуваемите лодки, използвани от мрежите за трафик за прекосяване на Югоизточното Средиземноморие, са произведени в Турция и транспортирани до Либия от името на контрабандистите.