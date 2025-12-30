НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Европа

          Гърция се готви за възобновяване на напрежението с Турция през 2026 година

          Иван Христов
          Иван Христов
          След три години на относително спокойствие, гръцките власти и дипломати се готвят за подновени сътресения в отношенията с Турция през 2026 г., пише Kathimerini.

          Признаци за по-бурно море вече се появиха в нарушения на националното въздушно пространство на Гърция от турски изтребители за първи път от февруари 2023 г., отбелязва изданието.

          „През последните години Турция никога не се отказа от агресивната си реторика относно защитата на правата си в Егейско и Средиземно море, а оправданието за нахлуването е дългогодишна позиция, подчертаваща особеността на разминаването между водните граници на Гърция (6 морски мили) и въздушното пространство (10 морски мили). Но активното оспорване на този факт е връщане към минали практики“, пишат от медията.

          Атина също се готви за нахлувания в териториални води от турски риболовни кораби през януари.

          Гръцките власти казват, че Анкара чувства нуждата да стане по-активна на фронтове като Либия и Сирия, където тя и Гърция имат различни интереси. Още по-важно е, че отношенията на Турция с Израел са на най-ниското си ниво, като едната страна разглежда другата като свой основен съперник, не само в Източното Средиземноморие, но и отвъд него. И все по-тясното сътрудничество на Гърция и Кипър с Израел, особено по отношение на оръжейните системи и съвместните военни учения, силно раздразни Турция.

          Сирия е основната арена на конкуренция между Израел и Турция, но Анкара също така иска да разшири влиянието си до Газа, а подкрепата ѝ за ХАМАС е голяма червена линия за Израел. През последната седмица правителството на Нетаняху вдигна летвата в съперничеството, като призна Сомалиленд, някога част от Сомалия, но де факто независима от 1991 г.

          Анкара превърна Сомалия в „клиент“ през последните години, тъй като има военни и военноморски бази там, разработва център за балистични ракети и може би дори център за космически изпитания, докато турската държавна петролна компания получи лицензи за енергийни проучвания в Сомалия.

          Ходът на Нетаняху идва с риск от влошаване на отношенията със Саудитска Арабия. Признаването на отцепническа държава също трябва да е неприятно за Гърция и нейната дългогодишна позиция относно неприкосновеността на международните граници и срещу точно такива отцепнически държави, като например окупираната от Турция северна част на Кипър.

