          Григор Димитров: Искам да покоря турнира в Бризбън

          Първата ни ракета говори преди началото на новия тенис-сезон

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Григор Димитров е готов за началото на новия тенис сезон, а първата му голяма задача е турнирът в Бризбън. Предстоящото му участие ще е десето на този турнир, като до момента той е двукратен шампион (2017 и 2024), а освен това има още един финал, два полуфинала и три четвъртфинала.

          „Последните месеци бяха много интересни за мен. Нямах търпение отново да се върна на ниво, на което мога да се състезавам. Няма по-добро място от това да започнеш сезона“, каза Григор пред местни медии.

          „Чувствам се добре и психически, и физически, което е важно, за да мога да се състезавам“.

          Той говори и за успехите на един от най-любимите си турнири в календара.

          „Има много причини да обичам Бризбън. Още в първия ден бях впечатлен. Обожавам да играя на „Пат Рафтър Арена“. Всяка следваща година става все по-добре за играчите. Тук съм имал много добри резултати и това само добавя още позитиви за мен“, сподели Гришо.

          „Ще бъде сбъдната мечта да спечеля турнира, особено в положението, в което съм сега. Всеки път, когато стъпя на корта, целта е да покоря турнира. Сега не е по-различно“, продължи той.

          Димитров посреща новата година под №44 в света, след като през по-голямата част от миналия сезон не игра, заради получената контузия срещу Яник Синер на Уимбълдън.

          „Ранкингът ми в момента не казва достатъчно, но правя правилните неща, надявам се тялото ми да позволява да преминавам тежките моменти в мачовете. Чувствам се отлично. Дойдох по-рано, за да си дам повече време и да се уверя, че тялото ми е на 100%. Цел №1 за мен е да усещам, че съм готов да се състезавам и че нямам слабости в тялото“.

          Първата ни ракета разкри подробности и за физическото си състояние.

          „Гръдният мускул е добре. Правя лицеви опори. Хубаво е отново да се чувствам малко по-силен. Имахме време отново да надграждам. Минах през болезнени моменти. По отношение на горната част от тялото, никога не е било лесно, защото играя с една ръка. Не бях сигурен, че отново ще мога да сервирам максимално силно, да играя силни форхенди. Малко по-малко… казах си, че още имам време, още съм мотивиран. Много съм доволен от тренировките във фитнеса“

          Григор говори и за трудните моменти, докато лекува травмата си: „Имах правилните хора около себе си. Не говоря само за спорта, а извън него. Хора, които ми дават правилната перспектива. Щастлив съм. Изисквам повече от себе си и знам от какво имам нужда, за да съм по-добър“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Контузия на Никола Йокич стресна Денвър

          Николай Минчев -
          Звездата на Денвър Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон...
          Други

          Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова са Атлет и Атлетка на годината

          Николай Минчев -
          Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова отново са начело на анкетата на списание „Атлетика“ за Атлет и Атлетка на 2025 година. Списание „Атлетика“ организира анкетата за...
          Футбол

          Без напрежение Мароко е напред за КАФ

          Николай Минчев -
          Големият фаворит за Купата на африканските нации Мароко се класира за елиминационната фаза на турнира след убедително 3:0 над Замбия в мач от група...

