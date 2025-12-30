Ивановден с евро: първите пенсии по новата валута

Пенсионерите в България ще получат за първи път пенсиите си в евро през януари 2026 г., след като страната официално въведе общоевропейската валута от 1 януари. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 януари – Ивановден, и ще продължи до 20 януари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на пенсиите за януари по банков път също ще бъдат извършени на 7 януари, като всички суми ще бъдат превалутирани автоматично в евро по официалния фиксиран курс.

От НОИ уверяват, че са предприети всички необходими организационни и технически мерки, за да се гарантира плавен преход към новата валута и навременно изплащане на средствата. Институтът подчертава, че пенсионерите не е необходимо да предприемат допълнителни действия във връзка с превалутирането.

Обезщетенията за безработица за първия месец на 2026 г. ще бъдат изплатени на 15 януари (четвъртък), като и те ще бъдат преведени в евро.

С въвеждането на еврото България става пълноправен член на еврозоната – ключова стъпка в икономическата и финансовата интеграция на страната в Европейския съюз.