НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ивановден с евро: първите пенсии по новата валута

          1
          59
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Пенсионерите в България ще получат за първи път пенсиите си в евро през януари 2026 г., след като страната официално въведе общоевропейската валута от 1 януари. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 януари – Ивановден, и ще продължи до 20 януари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

          - Реклама -

          Преводите на пенсиите за януари по банков път също ще бъдат извършени на 7 януари, като всички суми ще бъдат превалутирани автоматично в евро по официалния фиксиран курс.

          От НОИ уверяват, че са предприети всички необходими организационни и технически мерки, за да се гарантира плавен преход към новата валута и навременно изплащане на средствата. Институтът подчертава, че пенсионерите не е необходимо да предприемат допълнителни действия във връзка с превалутирането.

          Обезщетенията за безработица за първия месец на 2026 г. ще бъдат изплатени на 15 януари (четвъртък), като и те ще бъдат преведени в евро.

          С въвеждането на еврото България става пълноправен член на еврозоната – ключова стъпка в икономическата и финансовата интеграция на страната в Европейския съюз.

          Пенсионерите в България ще получат за първи път пенсиите си в евро през януари 2026 г., след като страната официално въведе общоевропейската валута от 1 януари. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 7 януари – Ивановден, и ще продължи до 20 януари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

          - Реклама -

          Преводите на пенсиите за януари по банков път също ще бъдат извършени на 7 януари, като всички суми ще бъдат превалутирани автоматично в евро по официалния фиксиран курс.

          От НОИ уверяват, че са предприети всички необходими организационни и технически мерки, за да се гарантира плавен преход към новата валута и навременно изплащане на средствата. Институтът подчертава, че пенсионерите не е необходимо да предприемат допълнителни действия във връзка с превалутирането.

          Обезщетенията за безработица за първия месец на 2026 г. ще бъдат изплатени на 15 януари (четвъртък), като и те ще бъдат преведени в евро.

          С въвеждането на еврото България става пълноправен член на еврозоната – ключова стъпка в икономическата и финансовата интеграция на страната в Европейския съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Звезден концерт посреща 2026-а в София без фойерверки, но със светлинно шоу

          Десислава Димитрова -
          Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.
          Политика

          Румен Радев назначи нови български посланици

          Георги Петров -
          Текущият президент на България Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици на страната ни в четири държави. Информацията бе съобщена от БТА. С...
          Общество

          Сметната палата започва проверки на бонусите в държавния сектор през 2026 г.

          Георги Петров -
          Сметната палата ще извършва проверки на допълнителното материално стимулиране (ДМС) в държавните и общинските структури. Това е част от Програмата за одитна дейност за...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions