Износът на германско оръжие в Украйна е спаднал с 86 процента през 2025 година

Износът на германско оръжие за Украйна е спаднал рязко през 2025 г., като разрешителните за износ възлизат на 1,14 милиарда евро, в сравнение с 8,15 милиарда евро миналата година. Това съобщи Euractiv, позовавайки се на данни от Министерството на икономиката на страната.

- Реклама -

Отбелязва се, че макар Берлин да продължава да се позиционира като един от ключовите спонсори на Киев, спадът отразява преминаването от продажби на нови оръжия към дългосрочни проекти.

„След като достигна рекордни нива през предходните две години поради ескалацията на войнaa и напрежението в световен мащаб, износът на оръжие от Германия в момента като цяло намалява. Според парламентарен отговор, прегледан от Euractiv, правителството е одобрило износ на стойност 8,4 милиарда евро тази година, в сравнение с 12,15 милиарда евро през 2024 г.“, се посочва в доклада.

Най-големият спад засяга Украйна. Разрешителните за износ на стойност 1,14 милиарда евро за Киев покриват само продажбата на оръжия и военно оборудване. Те не отразяват обширната военна подкрепа на Германия за Украйна, която възлиза на приблизително 9 милиарда евро и включва директни покупки и доставки на оборудване, като например произведени в САЩ оръжия.

Изданието отбеляза, че според германското законодателство целият износ на оръжие и някои военни стоки трябва да бъде одобрен от Министерството на икономиката.

Говорител на министерството заяви пред информационната агенция DPA, че настоящата подкрепа на Украйна се основава отчасти на експортни лицензи, издадени миналата година. Правителството също така преминава към дългосрочни проекти, които „няма да бъдат отразени веднага“ в годишните данни за износа.

Говорителят добави още, че Украйна все повече инвестира в собствено производство на оръжие.