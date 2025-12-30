НА ЖИВО
          Ясни са 15-те български артисти за националната селекция за „Евровизия 2026"

          Снимка: novartis.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Българската национална телевизия (БНТ) обяви имената на петнадесетте български артисти, които ще участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен за „Евровизия 2026“. Те ще се състезават за правото да представят България на международната сцена на конкурса, който ще се проведе през май 2026 г. във Виена.

          „Евровизия“ с нови правила – Евроком

          Артистите, приели поканата на БНТ, са:

          • Керана и Космонавтите
          • Михаела Маринова
          • Михаела Филева
          • Молец
          • Роксана
          • Фики
          • DARA
          • Dara Ekimova
          • DIA
          • Elizabet
          • Innerglow
          • MONA
          • Preyah
          • VALL
          • Veniamin

          Тези изпълнители са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир през годината и са заемали водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на сдружение „ПРОФОН“, както и са имали силно присъствие в стрийминг платформите като Spotify, Apple Music и YouTube, наред с впечатляващи социални показатели. Подборът цели да осигури баланс между утвърдени имена в музикалната индустрия и нови таланти с творчески потенциал в дигиталните платформи.

          Националната селекция за „Евровизия 2026“ ще се проведе в три етапа през януари и февруари 2026 г. под формата на телевизионно музикално шоу, което ще бъде излъчвано на живо по БНТ 1.

          В първия етап, който ще се проведе на 24 януари, всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своето авторско творчество. Във втория етап, на 31 януари, ще продължат седем артисти, които отново ще изпълнят по една песен, а един от тях ще бъде избран за победител.

          България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза – Евроком

          Гласуването в двата етапа ще бъде чрез комбиниран вот – от телевизионната аудитория и професионално жури. През 2026 г. „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал ще е на 16 май.

