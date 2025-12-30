НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Война

          Йемен на ръба: Саудитски удари и извънредно положение

          Снимка: OSAMAH YAHYA / БГНЕС
          Йемен обяви извънредно положение, след като Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по пристанищния град Мукала – ход, който рязко изостри напрежението не само в страната, но и в целия регион на Червено море.

          Според саудитските власти атаката е била насочена срещу доставка на оръжие за сепаратистките сили на Южния преходен съвет (ЮПС), пристигнала с кораби от Фуджейра в Обединените арабски емирства. Рияд твърди, че корабите са деактивирали системите си за проследяване и са разтоварили бойна техника и превозни средства, които представляват „непосредствена заплаха за мира и стабилността“.

          В отговор на ударите антихутските сили в Йемен въведоха 72-часово извънредно положение. Бяха затворени всички гранични пунктове, летища и пристанища в контролираните от тях територии, освен с изрично разрешение от Саудитска Арабия – безпрецедентна мярка, която подчертава сериозността на ситуацията.

          Атаката бележи нов етап в напрежението между Рияд и Южния преходен съвет – сепаратистка формация, подкрепяна от ОАЕ. Това допълнително усложнява и отношенията между Саудитска Арабия и Абу Даби, които в рамките на продължаващата повече от десетилетие война в Йемен често са заставали зад различни и дори конкуриращи се сили, въпреки формалния си съюз срещу подкрепяните от Иран хути.

          Саудитското министерство на отбраната подчерта, че въздушните удари са били „ограничени и прецизни“ и са извършени през нощта с цел да се избегнат цивилни жертви. Към момента няма официална информация за загинали или ранени, а ОАЕ не са дали публичен коментар по обвиненията за доставка на оръжие.

          Наблюдатели предупреждават, че случващото се в Мукала може да има далеч по-широки последици. Ескалацията заплашва крехкия баланс между регионалните сили и увеличава риска Йемен отново да се превърне в арена на открит сблъсък между съюзници, чиито интереси все по-често се разминават.

