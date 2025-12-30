НА ЖИВО
          - Реклама -
          Йоджалан призова Турция за посредничество между Дамаск и кюрдите

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Лидерът на турските кюрди Абдуллах Йоджалан, който излежава присъда в затвора, заяви, че е „от решаващо значение“ турското правителство да посредничи за постигане на мирно споразумение между Сирийските демократични сили (SDF), водени от кюрди, и правителството в Дамаск.

          „От съществено значение е Турция да поеме ролята на посредник – конструктивно и насочено към диалог… Това е ключово както за регионалния мир, така и за укрепването на собствения вътрешен мир“, се казва в изявлението на Йоджалан, основател на въоръжената групировка Кюрдска работническа партия (ПКК).

          Призивът идва на фона на продължаващи напрежения между Дамаск и кюрдските сили в североизточна Сирия, където ситуацията остава нестабилна и заплашва да провокира нови конфликти.

          Турция има стратегически интерес за стабилност в региона, тъй като граничи със Сирия и продължава да наблюдава действията на кюрдските групи, които счита за заплаха за националната си сигурност. Поемането на ролята на посредник би могло да отвори възможности за диалог между страните и потенциално да намали риска от ескалация.

          Анализатори подчертават, че участието на Анкара като посредник би било ключово за създаване на условия за устойчиво примирие и възстановяване на стабилността в североизточна Сирия.

