      вторник, 30.12.25
          Южна Корея рестартира връзките с Китай

          Президентът на Южна Корея И Дже-мьон ще проведе първото си посещение в Китай от 4 до 7 януари, след покана от китайския президент Си Дзинпин, предаде АФП. Това ще бъде първата визита на южнокорейски лидер в Китай от 2019 година насам.

          И Дже-мьон се стреми към рестарт на отношенията с Пекин след години на напрежение по времето на предшественика си Юн Сок-йол. Южна Корея внимателно балансира между Китай – най-големия си търговски партньор, и САЩ – основния си гарант за сигурността.

          Последната среща между двамата лидери се състоя през ноември в кулоарите на срещата на върха на АПЕК в южнокорейския град Кьонджу.

          Отношенията между Сеул и Пекин се обтегнаха през 2016 г., след разполагането на американската противоракетна система THAAD на южнокорейска територия. Китай отговори с мащабни икономически мерки, включително ограничения върху южнокорейски компании и забрана за групови туристически пътувания.

          Културни спорове, като дебатите за произхода на националното ястие кимчи, също влошиха общественото мнение в Южна Корея към Пекин. През 2022 г. социологически проучвания показаха, че южнокорейците изпитват по-голямо недоверие към Китай, отколкото към бившия колониален владетел Япония, тенденция, която се запазва и днес.

          Допълнително напрежение създават и близките връзки на Китай със Северна Корея, която формално остава във война с Южна Корея. Визитата на И Дже-мьон се очаква да предостави възможност за подобряване на двустранните отношения и диалог по регионални въпроси.

