Калифорния е завела 52 дела срещу Доналд Тръмп за една година

Калифорния е завела 52 дела срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп тази година, спестявайки 168 милиарда долара чрез съдебни спорове, съобщи San Francisco Chronicle.

По исковете, заведени от главния прокурор на Калифорния Роб Бонта, федералните съдии са блокирали няколко ключови решения на Белия дом. По-конкретно, те са спрели разполагането на войски от Националната гвардия в Лос Анджелис. Освен това щатът не се е присъединил към мерките за борба с нелегалната имиграция и е спестил милиарди долари от федерални средства за изграждане на магистрали и летища, както и за сигурност.

Бонта е заявил пред изданието, че в приблизително 80% от случаите съдилищата са се произнесли в полза на щата, а администрацията на Тръмп или е оттеглила възраженията си, или е постигнала споразумение. „Няма да се обърнем към съд по политически причини или поради идеологически или политически различия. Осемдесет процента от победите не са свързани с политика. Те са победи, основани на закона и фактите“, каза главният прокурор.