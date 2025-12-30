НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Казахстан забрани ЛГБТ пропагандата в медиите и онлайн

          Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев подписа закон, забраняващ ЛГБТ пропагандата и педофилията в медиите, телекомуникационните мрежи и онлайн платформите. Съответната разпоредба е включена в закона за изменение на законодателството по архивни въпроси и ограничаване на разпространението на незаконно съдържание.

          „Държавният глава подписа закона на Република Казахстан „За изменение и допълнение на някои законодателни актове на Република Казахстан по архивни въпроси и ограничаване на разпространението на незаконно съдържание“, се казва в изявление на пресслужбата на президента.

