Китай изстреля ракети към Тайван във военни игри, симулиращи блокада на острова

Във вторник Китай изстреля ракети към Тайван и разположи нови десантни кораби, наред с бомбардировачи и военни кораби, за да обкръжат острова на втория ден от най-обширните си военни учения, целящи да отработят блокада, пише Reuters.

- Реклама -

Източното командване на театъра на военните действия обяви, че бойните стрелби ще се провеждат до 18:00 ч. местно време в морето и въздушното пространство на пет места около Тайван и край китайското крайбрежие, докато военноморски и военновъздушни части ще упражняват удари по морски и въздушни цели, както и противоподводни операции в северната и южната част на острова.

Наречени „Мисия „Правосъдие 2025“, ученията започнаха 11 дни след като САЩ обявиха рекордния пакет оръжия на стойност 11,1 милиарда долара за Тайван и са най-големите учения на Пекин до момента по общо покритие и близост до острова, след като в понеделник китайската администрация по морска безопасност добави две допълнителни зони за бойни стрелби.

Високопоставен служител по сигурността на Тайван заяви пред Reuters, че Тайпе следи дали този шести голям кръг от военни учения от 2022 г. насам, когато тогавашният председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети острова, ще доведе до изстрелване на ракети от Китай над Тайван, както направи тогава.

Пекин също така изглежда използва ученията, за да практикува поразяване на наземни цели, като например произведената в САЩ ракетна система HIMARS, казва източникът, високомобилна артилерийска система с обхват от около 300 км (186 мили), която може да порази крайбрежни цели в Южен Китай.

Президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви в публикация във Facebook, че ученията на Китай са „несъвместими с очакваното поведение от отговорна голяма сила“. Войските на фронтовата линия са били подготвени да защитават острова, но Тайпе не се е стремил да ескалира ситуацията, добави той.

Пекин ескалира реториката си относно териториалните претенции към Тайван, след като японският премиер Санае Такаичи намекна миналия месец, че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика военен отговор от Токио.

Китайските държавни медии във вторник продължиха да публикуват пропагандни плакати, включително един, озаглавен „Чукове на правосъдието“, който показва как президентът на Тайван Лай Чинг-те е смачкана от един чук, удрящ южната част на острова, докато друг удря северната му част.

Китайските вестници също така откроиха първото разполагане на десантния кораб тип 075. Джан Чи, академик в Китайския национален университет по отбрана, заяви, че корабът може едновременно да пренася атакуващи хеликоптери, десантни кораби, танкове-амфибия и бронирани машини.

В понеделник китайските военни публикуваха генерирано от изкуствен интелект видео, изобразяващо автоматизирани хуманоидни роботи, микродронове и въоръжени роботизирани кучета, атакуващи острова.

Китайските медии публикуваха и карти, илюстриращи обкръжението на острова по време на ученията и определената зона за бойна стрелба. Министерството на отбраната на Тайван заяви, че от седемте зони, които китайските власти са определили за учения с бойни стрелби, пет от тях се припокриват с териториалните води на Тайван, определени като 12 морски мили от брега му.