Контузия на Никола Йокич стресна Денвър

Звездата на Денвър Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон на НБА.
30-годишният сърбин, който е трикратен носител на приза за Най-полезен играч, падна на паркета в последните секунди на втората четвъртина на срещата, след като бе настъпен от съотборник и огъна коляното си.
Балканецът така и не се завърна в игра, като днес или утре трябва да има повече яснота за травмата.
Към момента на инцидента, сърбинът имаше 21 точки, 8 асситенции и 5 борби.
Денвър не може да използва заради контузии още Арон Гордън и Крисчън Браун.
В същото време Голдън Стейт спечели визитата си на Бруклин със 120:107.
Селекцията на Стив Кър вкараха 28 от 34 наказателни изстрела и записа 26 асистенции. Над всички за Уориърс бе Стеф Къри с 27 точки и 5 завършващи паса, а Джими Бътлър добави 21 точки и 5 борби.
За Нетс най-резултатен бе Майкъл Портър с 27 точки.
Резултати от изминалата нощ:
Шарлът – Милуоки 113:123
Вашингтон – Финикс 101:115
Бруклин – Голдън Стейт 107:120
Маями – Денвър 147:123
Торонто – Орландо 107:106
Чикаго – Минесота 101:136
Хюстън – Индиана 126:119
Ню Орлиънс – Ню Йорк 125:130
Оклахома Сити – Атланта 140:129
Сан Антонио – Кливланд 101:113
Портланд – Далас 125:122