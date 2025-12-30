Контузия на Никола Йокич стресна Денвър

Звездата на Денвър Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон на НБА.

30-годишният сърбин, който е трикратен носител на приза за Най-полезен играч, падна на паркета в последните секунди на втората четвъртина на срещата, след като бе настъпен от съотборник и огъна коляното си.

Балканецът така и не се завърна в игра, като днес или утре трябва да има повече яснота за травмата.

Към момента на инцидента, сърбинът имаше 21 точки, 8 асситенции и 5 борби.

Денвър не може да използва заради контузии още Арон Гордън и Крисчън Браун.

В същото време Голдън Стейт спечели визитата си на Бруклин със 120:107.

Селекцията на Стив Кър вкараха 28 от 34 наказателни изстрела и записа 26 асистенции. Над всички за Уориърс бе Стеф Къри с 27 точки и 5 завършващи паса, а Джими Бътлър добави 21 точки и 5 борби.

За Нетс най-резултатен бе Майкъл Портър с 27 точки.

Резултати от изминалата нощ:

Шарлът – Милуоки 113:123

Вашингтон – Финикс 101:115

Бруклин – Голдън Стейт 107:120

Маями – Денвър 147:123

Торонто – Орландо 107:106

Чикаго – Минесота 101:136

Хюстън – Индиана 126:119

Ню Орлиънс – Ню Йорк 125:130

Оклахома Сити – Атланта 140:129

Сан Антонио – Кливланд 101:113

Портланд – Далас 125:122