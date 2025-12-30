НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Контузия на Никола Йокич стресна Денвър

          Все още не е ясно колко време ще отсъства от игра звездата на Нъгетс

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Денвър Никола Йокич получи контузия на коляното при загубата на отбора му от Маями Хийт със 123:147 в мач от редовния сезон на НБА.

          30-годишният сърбин, който е трикратен носител на приза за Най-полезен играч, падна на паркета в последните секунди на втората четвъртина на срещата, след като бе настъпен от съотборник и огъна коляното си.

          Балканецът така и не се завърна в игра, като днес или утре трябва да има повече яснота за травмата.

          Към момента на инцидента, сърбинът имаше 21 точки, 8 асситенции и 5 борби.

          Денвър не може да използва заради контузии още Арон Гордън и Крисчън Браун.

          В същото време Голдън Стейт спечели визитата си на Бруклин със 120:107.

          Селекцията на Стив Кър вкараха 28 от 34 наказателни изстрела и записа 26 асистенции. Над всички за Уориърс бе Стеф Къри с 27 точки и 5 завършващи паса, а Джими Бътлър добави 21 точки и 5 борби.

          За Нетс най-резултатен бе Майкъл Портър с 27 точки.

          Резултати от изминалата нощ:

          Шарлът – Милуоки 113:123
          Вашингтон – Финикс 101:115
          Бруклин – Голдън Стейт 107:120
          Маями – Денвър 147:123
          Торонто – Орландо 107:106
          Чикаго – Минесота 101:136
          Хюстън – Индиана 126:119
          Ню Орлиънс – Ню Йорк 125:130
          Оклахома Сити – Атланта 140:129
          Сан Антонио – Кливланд 101:113
          Портланд – Далас 125:122

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

