      вторник, 30.12.25
          Война

          Кремъл: Русия втвърдява преговорната си позиция спрямо Украйна след атаката срещу резиденцията на Путин

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След нападението на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, Москва ще втвърди преговорната си позиция спрямо Украйна. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, цитиран от ТАСС.

          „Дипломатическите последици от тези действия на режима ще бъдат затягане на преговорната позиция на Руската федерация“, заяви говорителят на Кремъл.

