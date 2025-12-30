НА ЖИВО
          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Кремъл
          Кремъл
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС.

          „Дипломатическите последици от тези действия на режима в Киев ще бъдат втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация“, заяви Песков.

          На 29 април руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна в атака срещу резиденцията на Путин с 91 дрона.

          Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Той призова САЩ да реагират на руските заплахи и определи твърденията на Кремъл като опит да се подкопае напредъкът в мирните преговори след срещата му с Доналд Тръмп.

          Украинският външен министър Андрий Сибиха добави, че Русия все още не е предоставила „достоверни доказателства“ в подкрепа на обвиненията си.

