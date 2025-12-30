Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Дипломатическите последици от тези действия на режима в Киев ще бъдат втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация“, заяви Песков. - Реклама -

На 29 април руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна в атака срещу резиденцията на Путин с 91 дрона.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Той призова САЩ да реагират на руските заплахи и определи твърденията на Кремъл като опит да се подкопае напредъкът в мирните преговори след срещата му с Доналд Тръмп.

Украинският външен министър Андрий Сибиха добави, че Русия все още не е предоставила „достоверни доказателства“ в подкрепа на обвиненията си.