      вторник, 30.12.25
          Общество

          Ледена новогодишна нощ: България очаква екстремен студ до минус 20°

          Снимка: БГНЕС
          Последният ден на 2025 година ще донесе истинска зимна изненада за България, предупреждават синоптиците. Очаква се в нощта срещу 1 януари температурите да паднат до минус 20 градуса в планините на Рила и Пирин, докато в равнинните райони студът ще достигне до минус 10 градуса.

          Новогодишната седмица ще продължи със слънце и умерен вятър. Във вторник ще е слънчево с временни локални заоблачавания привечер, без значителни валежи през деня. Вечерта и през нощта се очаква символичен снеговалеж на изолирани места по планините, в Предбалкана и Североизтока, като количествата ще са минимални.

          В северната и западната част на страната ще духа силен вятър, особено по билата и южните склонове на Стара планина. Дневните температури ще варират между 5 и 10 градуса, като в южните райони ще достигнат до 12 градуса. В планините по върховете ще се усеща минус 2 градуса, а в ниския планински пояс – до плюс 5.

          Новогодишната нощ ще е студена и ветровита, с динамична облачност и възможни снеговалежи в Централния Балкан. Според синоптиците от Meteo Balkans, нахлуващ средиземноморски въздух след Йордановден ще доведе до затопляне до 10-15 градуса, като значителни валежи се очакват в периода 6-9 януари – първо под формата на дъжд, а при застудяване – и като сняг.

          Прогнозата предупреждава за внимателно планиране на новогодишните празненства на открито и препоръчва подходящо облекло, за да се предпазят хората от екстремния студ.

